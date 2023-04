Ace Attorney: la serie sta riscuotendo grande successo, dice Capcom

A quanto pare la serie di Ace Attorney sta riscuotendo un grande successo a livello internazionale: lo ha dichiarato Haruhiro Tsujimoto, COO di Capcom, nel corso di un'intervista concessa alla rivista giapponese Famitsu.

Si tratta di una notizia particolarmente rilevante per via del fatto che il franchise è stato creato da Shu Takumi, autore anche di Ghost Trick: Detective Fantasma, una delle più grandi e meno conosciute avventure di Capcom, che non a caso tornerà a breve con una riedizione.

"Questo approcco alla pubblicazione è legato alla diffusione del formato digitale: se pensiamo di voler vendere un prodotto, possiamo trasformare la cosa in realtà immediatamente", ha spiegato Tsujimoto parlando del recente revival di proprietà intellettuali come Mega Man e Ghost Trick.

"Nel caso della serie di Mega Man, è stato fondamentale il fatto di aver pubblicato in precedenza delle raccolte di giochi che ci hanno fornito informazioni sulle vendite tramite cui prevedere quante copie di Mega Man Battle Network avremmo potuto piazzare."

"Per quanto riguarda invece Ghost Trick, il director Shu Takumi ha lavorato anche alla serie di Ace Attorney, che sta facendo straordinariamente bene in tutto il mondo. Presentare la remaster di Ghost Trick sottolineando che è stato creato dal director di Ace Attorney speriamo possa attirare l'attenzione dei fan da tutto il mondo.