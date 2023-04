Metroid, il film: al regista Neill Blomkamp piacerebbe dirigerlo

Neill Blomkamp, il noto regista di pellicole come District 9, Elysium e Humandroid, ha detto su Twitter che gli piacerebbe dirigere un eventuale film di Metroid. La sua risposta è stata un secco "sì", ora bisognerebbe capire se un progetto simile possa o meno vedere la luce.

Naturalmente la discussione è partita dallo straordinario successo di Super Mario Bros. il film, che dovrebbe superare il miliardo di dollari questo fine settimana e che apre a tutta una serie di interessanti possibilità per i franchise Nintendo, tanto sul grande quanto sul piccolo schermo.

Peraltro non si tratterebbe di una situazione inedita per Blomkamp, che sta dirigendo il film di Gran Turismo, presentato con un teaser trailer al CES 2023, che farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche il prossimo 20 settembre.

Tuttavia già diversi anni fa il regista è stato vicino a lavorare all'adattamento cinematografico di un importante videogioco, in quel caso Halo: Blomkamp ha realizzato un cortometraggio che può essere trovato online e che poneva le basi per quel progetto, che poi purtroppo non è stato realizzato.