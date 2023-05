Six Days in Fallujah: data di uscita in accesso anticipato per il controverso sparatutto

Dopo un lungo periodo di silenzio radar, gli sviluppatori di Highwire Games hanno annunciato la data di uscita dell'accesso anticipato del controverso sparatutto Six Days in Fallujah, fissato per il prossimo 22 giugno 2023 su Steam. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo gameplay trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Six Days in Fallujah ha fatto molto discutere nel 2019 quando è stato annunciato, in quanto si tratta di uno sparatutto in prima persona con grafica realistica che tratta gli eventi reali accaduti durante la seconda battaglia di Fallujah tra novembre e dicembre 2004, uno degli scontri armati urbani più violenti e controversi di sempre, anche per via dell'uso di armi non convenzionali da parte dell'esercito USA, come quelle al fosforo bianco vietate dalla Convenzione di Ginevra. Tra l'altro il progetto inizialmente era in sviluppo presso Konami, che tuttavia nel 2009 decise di cancellarlo proprio per i temi trattati.

Al lancio dell'accesso anticipato, Six Days in Fallujah offrirà quattro missioni cooperative per un massimo di quattro giocatori, ambientate in mappe urbane che vengono generate proceduralmente ad ogni nuova partita.

Sono stati anche annunciati i requisiti minimi e consigliati, che riportiamo di seguito:

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10

Processore: Intel i5 di settima generazione o AMD Ryzen 5-2600

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda Video: Nvidia GTX 970 o AMD Radeon R9 390 / AMD 580

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 22 GB

Consigliati