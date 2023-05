Resident Evil: Welcome to Raccoon City, forse in produzione il sequel Umbrella Chronicles

Nonostante il film Resident Evil: Welcome To Raccoon City sia stato accolto tiepidamente da critica e pubblico, pare che sia in cantiere un sequel, o comunque un altro progetto cinematografico legato alla serie, intitolato Umbrella Chronicles.

Lo suggerisce un report di Subdury.com, una testata giornalistica che tratta principalmente le notizie locali di Greater Subdury, in Canada, la città sta ricevendo 11 milioni di dollari di sovvenzioni per 20 progetti tramite la Northern Ontario Heritage Fund Corporation. Tra questi non viene menzionato specificamente un sequel di Resident Evil: Welcome to Raccon City, ma c'è un certo "Umbrella Chronicles" che riceverà ben 2 milioni di dollari di questi fondi.

Il nome chiaramente rimanda alla saga di Capcom e in particolare allo spin-off The Umbrella Chronicles. Non solo, la compagnia cinematografica legata al progetto è la Raccoon HG Film Productions, la stessa che ha realizzato il film Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Insomma, l'ipotesi che sia in programma un sequel sembra piuttosto plausibile, per quanto non possiamo escludere a priori che possa trattarsi di un progetto slegato dalla pellicola sopracitata.

Insomma, non ci resta che attendere per scoprire cosa effettivamente sta bollendo in pentola. Nel frattempo ricordiamo che il 7 luglio debutterà nelle sale cinematografiche il film in GC Resident Evil: Death Island in cui appariranno numerosi protagonisti della serie, inclusi Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Rebecca Chambers e Chris e Claire Redfield.