Resident Evil: Death Island, data di uscita e trailer del nuovo film in CG con Leon, Jill e Chris

Tramite il canale YouTube di Kadokawa è stato presentato un nuovo trailer di Resident Evil: Death Island, il film in CGI che riunirà buona parte dei protagonisti dei giochi della serie, inclusi Leon S. Kennedy, Chris e Claire Redfield, Jill Valentine e Rebecca Chambers. È stata svelata anche la data di uscita giapponese, il 7 luglio 2023. Al momento non sappiamo se verrà confermata anche per l'occidente, ma presumiamo di sì, dato che lo stesso filmato è doppiato in inglese.

Se il teaser trailer precedente aveva confermato nel cast Jill Valentine, questa volta vediamo in azione anche Claire Redfield (del tutto simile alla sua versione videoludica vista nel remake di Resident Evil 2) e Rebecca Chambers, co-protagonista in Resident Evil 0.

Stando ai dettagli ufficiali Resident Evil: Death Island è ambientato nel 2015, a cavallo tra gli eventi di Resident Evil 6 e 7. Leon è in missione per salvare il dottor Antonio Taylor da dei rapitori, mentre Chris separatamente stanno investigando su un epidemia che si è verificata a San Francisco. Seguendo gli indizi raggiungeranno l'isola di Alcatraz, dove è situato il famoso carcere statunitense, dove dovranno affrontare nuovi e vecchi orrori causati da T-Virus.

Il film è prodotto da Sony Pictures, diretto da Eiichirō Hasumi (regista anche di Resident Evil: Infinite Darkness) e scritto da Makoto Fukami (autore di Psycho-Pass).