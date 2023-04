Mortal Kombat 12: l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare questa settimana

Pare che NetherRealm Studios potrebbe annunciare ufficialmente Mortal Kombat 12 durante il corso di questa settimana, perlomeno stato quanto suggerito dal proplayer SonicFox con un post su Twitter, successivamente corroborato da Jeff Grubb.

SonicFox, aka Dominique McLean, è un pro player famoso per la sua versatilità nel genere dei picchiaduro, dato che è riesce a competere ad alti livelli con tanti giochi differenti, tra cui Street Fighter, Tekken, Dead or Alive, Dragon Ball FighterZ e per l'appunto Mortal Kombat, di cui è stato il campione del Final Kombat del 2020. Insomma parliamo di una persona molto coinvolta nel panorama e non è da escludere che sia a conoscenza di informazioni non note al pubblico.

Stando al suo tweet, l'annuncio di Mortal Kombat 12 dovrebbe arrivare nel corso di questa settimana (il tweet è di ieri), ipotesi apparentemente corroborata successivamente da Jeff Grubb, giornalista e noto insider videoludico.

Chiaramente parliamo di informazioni non confermate e dunque da prendere con le molle in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di NetherRealm. In ogni caso per scoprire se oltre al fumo c'è anche dell'arrosto non dovremo attendere a lungo. Ricordiamo comunque che l'esistenza di Mortal Kombat 12 era stata svelata a sorpresa durante un incontro per gli azionisti di Warner Bros., con il lancio previsto nel corso del 2023.