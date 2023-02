Resident Evil: Death Island, annunciato con trailer il nuovo film in computer grafica

Continua ad espandersi l'universo multimediale di Resident Evil con l'annuncio ufficiale di Resident Evil: Death Island, nuovo film basato sulla serie Capcom, mostrato con un primo teaser trailer in queste ore.

Anche in questo caso, si tratta di un film animato in computer grafica, così come Resident Evil: Vendetta, di cui questo è a tutti gli effetti un sequel.

La storia vede Leon S. Kennedy in missione per salvare il dottor Antonio Taylor dai suoi rapitori, mentre Chris Redfield sta indagando su una nuova epidemia di zombie a San Francisco.

In qualche modo, sembra che il contagio possa essere partito dall'Isola di Alcatraz, luogo in cui i protagonisti si dirigono per scoprire un'altra massiccia dose di orrore. Una particolarità di questo film è l'introduzione di un altro personaggio storico della serie: nientemeno che Jill Valentine, che peraltro si presenta del tutto simile alla versione videoludica vista nel remake di Resident Evil 3.

La somiglianza è molto evidente e dimostra come questo sia, sostanzialmente, il nuovo modello ufficiale di Jill, vista la sua presenza anche nel film. Non c'è ancora la data d'uscita per Resident Evil: Death Island, ma è prevista per l'estate del 2023.

Scritto da Makoto Fukami e diretto da Eiichiro Hasumi, il film è prodotto da Sony Pictures e restiamo dunque in attesa di una data d'uscita più precisa. Nel frattempo, sul fronte videogiochi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake è atteso per il 24 marzo 2023.