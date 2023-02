Vampire Survivors: patch 1.3.0 "Chaos Update" in arrivo, un trailer mostra le novità

L'incredibile Vampire Survivors, diventato un vero e proprio fenomeno di massa, sta per ricevere l'update 1.3.0 che porterà con sé diverse novità interessanti, condensate anche in questo trailer di presentazione che riportiamo qui sotto.

La data d'uscita dell'aggiornamento è fissata per il 9 febbraio 2023: in particolare, tra i nuovi contenuti, segnaliamo l'arrivo di un nuovo livello, due reliquie e tre obiettivi sbloccatili.

Il livello è chiamato "Bat Country", che come dice il nome è caratterizzato da una presenza notevole e ossessiva di pipistrelli, e sappiamo che quando si parla di quantità di creature in Vampire Survivors si possono raggiungere delle concentrazioni veramente inquietanti.

Insomma, ci sarà da prepararsi ad abbattere migliaia di pipistrelli con questo nuovo update. Non solo, in arrivo anche due nuove reliquie, una delle quali è la Chaos Malachite, in grado di trasformare Mortaccio una volta raggiunto il livello 80.

Come dimostra anche il trailer, sembra che l'aggiornamento sia in qualche modo ispirato a Sonic, sia per il titolo adottato che per alcune caratteristiche anche del nuovo livello sfida, che ha qualche collegamento con gli stage speciali in 3D di Sonic the Hedgehog 3.

Come promesso da Poncle, prosegue dunque il supporto a Vampire Survivors, dopo il suo primo DLC a pagamento intitolato Legacy of the Moonspell. Nel caso del Chaos Update 1.3.0 si tratta però di un'aggiunta gratuita, mentre il gioco nel frattempo ha raggiunto anche le piattaforme mobile.