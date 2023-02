Ubisoft+ su Xbox: lista dei giochi non ufficiale spunta online, sono più di 60

Mentre attendiamo ancora la conferma ufficiale dell'arrivo di Ubisoft+ su Xbox, continuano ad addensarsi indizi e possibili informazioni sul servizio in abbonamento dedicato al publisher francese, come quella che sembra essere la lista completa degli oltre 60 giochi che saranno disponibili in catalogo.

Anche in questo caso si tratta dei risultati di un datamining effettuato sull'Xbox Store, all'interno del quale 64 giochi sembrano essere collegati alla nuova icona Ubisoft+ scoperta nel software di sistema di Xbox Series X|S e Xbox One di recente, facendo pensare al prossimo lancio del servizio su abbonamento.

Vediamo dunque qual è l'elenco dei 64 giochi scoperti come possibili arrivi nel catalogo di Ubisoft+ su Xbox:

Assassin's Creed Chronicles: China

Assassin's Creed Chronicles: India

Assassin's Creed Chronicles: Russia

Assassin's Creed III Remastered

Assassin's Creed IV: Black Flag

Assassin's Creed Odyssey

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Rogue Remastered

Assassin's Creed Syndicate

Assassin's Creed The Ezio Collection

Assassin's Creed Unity

Assassin's Creed Valhalla

Battleship

Boggle

Child of Light

Family Feud

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition

Far Cry 3 Classic Edition

Far Cry 4

Far Cry 5

Far Cry 6

Far Cry New Dawn

Far Cry Primal

Fighter Within

For Honor

Grow Up

Hungry Shark World

Immortals Fenyx Rising

Jeopardy!

Monopoly Madness

Monopoly Plus

OddBallers

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rabbids: Party of Legends

Rayman Legends

Riders Republic

RISK

Risk: Urban Assault

Scott Pilgrim vs the World: The Game - Complete Edition

Scrabble

Shape Up

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Steep

The Crew

The Crew 2

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Tom Clancy's The Division

Tom Clancy's The Division 2

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon

Trials Rising

Trivial Pursuit Live!

Trivial Pursuit Live! 2

Uno

Watch Dogs: Legion

Watch_Dogs

Watch_Dogs 2

Wheel of Fortune

Zombi

Restiamo dunque in attesa di informazioni ufficiali su Ubisoft+ per Xbox, considerando che alcuni indizi sono già comparsi nei giorni scorsi.