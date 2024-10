Six Days in Fallujah è disponibile in sconto su Instant Gaming per PC

Su Instant Gaming , è possibile acquistare Six Days in Fallujah a un prezzo scontato. Originariamente a 39€, ora è disponibile a 19.91€ . Considerando l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale è di circa 24.30€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Six Days in Fallujah offre un'esperienza di combattimento urbano unica, con un sistema cooperativo tattico a 4 giocatori .

Generazione procedurale e battaglie dinamiche

Ogni missione in Six Days in Fallujah è unica, grazie alla generazione procedurale che modifica edifici, posizioni nemiche e minacce. Non esistono percorsi predefiniti, permettendo ai giocatori di prendere decisioni tattiche in ogni momento, ma dovranno gestirne anche le conseguenze.

L'accesso anticipato include attualmente 7 missioni tattiche, ma sono in arrivo aggiornamenti significativi. Sono previsti anche nuovi contenuti, tra cui civili e una campagna per giocatore singolo basata su storie reali.