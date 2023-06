MotoGP 23 ora disponibile su PlayStation, Xbox, Switch e PC, ecco il trailer di lancio

Da oggi, 8 giugno 2023, MotoGP 23 è disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per festeggiare il debutto nei negozi, Milestone e Dorna Sports S.L. hanno pubblicato il trailer di lancio, che potrete visualizzare nel player sottostante.

MotoGP 23 permette di vivere le emozioni delle gare su due ruote delle massime competizioni di MotoGP, Moto 2, Moto3 e MotoE. Questa nuova iterazione della serie vanta una modalità carriera riprogettata, con la maggiore novità rappresentata dai Turning Point, che modellano la vostra ascesa in base alle vostre prestazioni in gara e le decisioni che prendere all'infuori di esse. A questo si aggiunge la simulazione di un social network, dove potrete stringere alleanze o istigare rivalità con gli altri piloti, con il comportamento della CPU in gara che sarà influenzato da queste iterazioni.

Tra le novità di MotoGP 23 troviamo anche il meteo variabile e le gare Flag-to-Flag, dove sarà possibile cambiare moto tornando ai box, in base alle condizioni del meteo e dell'asfalto della pista. Non manca ovviamente il multiplayer online, che da quest'anno supporta anche il cross-play tra le versioni PlayStation e Xbox, e quello locale in split-screen per due giocatori.

Se volete saperne di più, sulle nostre pagine trovate la recensione di MotoGP 23, in cui Virginia Paravani afferma: "MotoGP 23 si presenta all'appuntamento annuale con alcune novità sfiziose, in grado di incuriosire tutti, sia i novizi che i giocatori più navigati, quest'ultimi sicuramente felici dell'arrivo del tanto atteso Flag to Flag. Le Rivalità e l'influenza dei social media introdotte nella Carriera sono il giusto compromesso per spezzare il ripetitivo susseguirsi delle gare del Campionato, ma alcuni problemi con l'IA tornano prepotenti anche quest'anno. L'introduzione degli Aiuti Neurali non mitiga quello che rimane un modello di guida tosto e con una curva di apprendimento decisamente ripida. In conclusione questo capitolo si dimostra ottimo sotto molti aspetti, ma allo stesso tempo sancisce anche un necessario cambio di passo."