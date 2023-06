Firmament: polemiche per la presenza di contenuti creati usando le intelligenze artificiali

Cyan Worlds ha utilizzato le intelligenze artificiali come assistenti per la realizzazione di alcuni dei contenuti di Firmament, la sua ultima avventura. La scoperta è stata fatta dagli utenti leggendo i crediti del gioco, dove si parla esplicitamente di "AI assisted content".

Le intelligenze artificiali generative sono state usate per molti aspetti del gioco, inclusi alcuni testi e il doppiaggio. L'elenco completo è bello grosso: "Diari, registri, liste di controllo, giornali, storie, canzoni, poesie, lettere, fogli sparsi; tutti i ritratti dei finanziatori; tutti i ritratti dei fondatori; i dipinti del "tramonto"; la carta da parati in stile art-nouveau nei corridoi del dormitorio Swan; striscioni di propaganda; coastal spill decal kit; tutti i discorsi del mentore, annunciatore, fondatore e altri; contenuti esclusivi per i finanziatori."

Cyan Worlds ha specificato che questi contenuti sono stati creati con l'assistenza delle intelligenze artificiali, non creati completamente da esse. Ad esempio il doppiaggio è al 100% eseguito da esseri umani, con l'intelligenza artificiale usata per modificare il timbro della voce, i toni e altri aspetti, sempre con il consenso degli attori coinvolti.

Cyan non ha però spiegato in che modo si è fatta assistere per scrivere i vari testi e per i disegni. C'è da dire che non parliamo di una produzione faraonica (la campagna Kickstarter raccolse 1,4 milioni di dollari nel 2019) e che, quindi, risparmiare su certi aspetti può essere stato fondamentale per portare a termine lo sviluppo e garantire una certa qualità. Comunque sia in molti non sono stati contenti della scelta fatta e lo hanno fatto sapere proprio nei commenti della campagna Kickstarter, dove si afferma che usare l'intelligenza artificiale per i lavori creativi non è etico e che il risultato è un gioco inferiore a quello che avrebbe potuto essere. Inoltre secondo molti, Cyan avrebbe dovuto dire da subito che stava usando le intelligenze artificiali generative, invece di limitarsi a riportarlo nei crediti.

Ad esempio l'utente Ryusui ha scritto: "Non voglio che i miei soldi vadano a progetti che hanno fatto uso estensivo di contenuti generati dall'intelligenza artificiale, soprattutto quando l'arte e la scrittura degli umani è la ragione per cui continuo a supportare questi gioco. Ottimo modo per alienare un fan di vecchia data, Cyan!"

In generale i toni sono davvero aspri contro Cyan, che evidentemente non si aspettava una reazione simile.