Capcom Showcase: confermati alcuni dei giochi dell'evento, ci sarà anche Dragon's Dogma 2

Come segnalato da Wario64 su Twitter, la pagina web del Capcom Showcase in programma per la mezzanotte del 13 giugno 2023 ha svelato nuovi dettagli sull'evento e confermato alcuni dei giochi che saranno protagonisti dell'evento, tra cui c'è anche l'attesissimo Dragon's Dogma 2.

Dal portale apprendiamo che l'evento dovrebbe durare all'incirca 36 minuti e tra i giochi confermati ci sono il già citato Dragon's Dogma 2 e i giochi di prossima uscita della compagnia giapponese, ovvero Ghost Trick: Detective Fantasma (in arrivo il 30 giugno 2023 su Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC) ed Exoprimal (sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC il 14 luglio 2023). Chiaramente è lecito aspettarsi tante novità relative a questi tre titoli e in particolare del nuovo GDR fantasy di Capcom, di cui al momento sappiamo ancora davvero poco.

Ovviamente non ci saranno solo loro, ma per il momento Capcom ha preferito non sbottonarsi. A sensazione, per l'occasione potrebbero apparire anche Pragmata, ormai sparito dai radar da parecchio tempo, il chiacchierato DLC Separate Ways di Resident Evil 4 Remake e magari i primi dettagli sui primi contenuti post-lancio di Street Fighter 6.

Non è neppure da escludere anche un nuovo Monster Hunter, considerando che nel 2024 si festeggerà il ventesimo anniversario della serie e che il supporto a Monster Hunter Rise: Sunbreak si è concluso giusto oggi con l'ultimo aggiornamento maggiore. Insomma, i tempi potrebbero essere maturi. Nel peggiore dei casi vedremo probabilmente Monster Hunter Now, lo spin-off per mobile di Niantic, lo studio di Pokémon GO.

E voi cosa vi aspettate dall'evento? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.