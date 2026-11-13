Leggende Pokémon: Z-A regala i leggendari Xerneas e Yveltal in versione cromatica

L'iniziativa rappresenta un omaggio particolarmente significativo per i fan di lunga data della serie. Xerneas e Yveltal furono infatti le mascotte di Pokémon X e Pokémon Y, i capitoli usciti su Nintendo 3DS nel 2013 che segnarono il debutto della sesta generazione e introdussero la regione di Kalos. Non è un caso che proprio questi due leggendari vengano celebrati in Leggende Pokémon: Z-A, titolo che riporta i giocatori proprio a Kalos.

Come ottenere i due Pokémon cromatici

Il primo dei due Pokémon è già disponibile. Per riscattare Xerneas cromatico basta accedere alla funzione Dono Segreto presente all'interno del menu collegamento del gioco e inserire il codice CELEBRATE30TH. L'iniziativa sarà valida fino al 7 gennaio 2027, lasciando quindi agli allenatori tutto il tempo necessario per aggiungere questa rara variante alla propria collezione.

Per quanto riguarda Yveltal cromatico, sarà necessario attendere ancora qualche settimana. La distribuzione inizierà il 10 dicembre e proseguirà fino al 4 febbraio 2027. Il codice dedicato non è stato ancora annunciato e verrà svelato in prossimità dell'avvio dell'evento.

Come possiamo vedere nel trailer qui sopra, nella sua versione cromatica Xerneas abbandona le tradizionali tonalità azzurre per sfoggiare una colorazione argentea, mentre Yveltal sostituisce il caratteristico rosso con una livrea bianca e grigia che lo rende immediatamente riconoscibile. Ottenere Pokémon cromatici leggendari non è solitamente un'operazione semplice, motivo per cui distribuzioni di questo tipo sono spesso molto apprezzate dai collezionisti.

Da segnalare infine che il codice CELEBRATE30TH può essere utilizzato anche in Pokémon Pokopia, dove consente di ottenere nuovi elementi d'arredo dedicati a una linea di mobili dal design accogliente con cui personalizzare la propria isola personale. Rimanendo in tema, il gioco tra poche settimane riceverà il secondo DLC del Pass Espansione, DecoriAmo, che introdurrà nuove possibilità di personalizzazione, Pokémon aggiuntivi e oggetti inediti.