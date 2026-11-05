Pokémon Pokopia svela la data di uscita dell'espansione DecoriAmo, in arrivo anche un evento a tema Applin

Per accedere ai contenuti della nuova espansione sarà necessario aggiornare il gioco alla versione 3.0.0 e aver completato alcune richieste fondamentali della Landa Rinsecchita, tra cui "Aumenta il livello di vivibilità generale!", "Ricostruisci il Centro Pokémon!" e la missione di Drifloon "Cercando una bambola". Con l'arrivo di DecoriAmo, i giocatori potranno agghindare Ditto e gli altri abitanti della città con una vasta gamma di accessori, oltre a continuare la propria avventura esplorando nuove aree e stringendo amicizia con ulteriori Pokémon.

The Pokémon Company ha annunciato che il Pass di espansione Parte 2: DecoriAmo di Pokémon Pokopia sarà disponibile a partire dal 9 dicembre . Si tratta del secondo dei tre contenuti inclusi nel pass di espansione del gioco e introdurrà nuove possibilità di personalizzazione, Pokémon aggiuntivi e oggetti inediti.

I nuovi contenuti

Con l'arrivo di DecoriAmo, i giocatori potranno agghindare Ditto e gli altri abitanti della città con una vasta gamma di accessori, oltre a continuare la propria avventura esplorando nuove aree e stringendo amicizia con ulteriori Pokémon, tra cui Skitty, Braixen e Doduo.

Chi acquisterà il pass di espansione potrà inoltre ricevere alcuni bonus aggiuntivi, tra cui progetti per blocchi e rotoli decorativi a tema Ditto. Gli utenti che acquisteranno il contenuto entro il 31 agosto 2027 potranno inoltre riscattare un codice per ottenere 30 lingotti di Pokémetallo raro.

Ricordiamo che il Pass di Espansione è disponibile al prezzo di 34,99 euro. La prima parte "Fondale Bolleblub", è stata pubblicata il 5 agosto e ha introdotto una nuova città sottomarina insieme a numerosi Pokémon aggiuntivi. La terza e ultima espansione è invece prevista nel corso del 2027 e permetterà di visitare e ricostruire una nuova città.