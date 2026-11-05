The Legend of Zelda: Ocarina of Time è disponibile da oggi su Nintendo Switch 2

A quasi trent'anni dall'uscita originale su Nintendo 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time è tornato tra noi nel remake per Nintendo Switch 2, disponibile da oggi, giorno che coincide con le celebrazioni per il 40° anniversario della serie e punta a riproporre la più amata avventura di Link in una veste rinnovata. Come sarà venuto? È un capolavoro, stando alla nostra recensione e a quelle della stampa mondiale .

Triforza

La storia rimane quella conosciuta: i giocatori vestono i panni di Link, abitante della foresta Kokiri, impegnato in un viaggio attraverso Hyrule per fermare Ganondorf e impedirgli di impossessarsi della Triforza. L'avventura si sviluppa attraverso due epoche differenti e vede il protagonista ricorrere ai poteri dell'Ocarina del Tempo e all'aiuto dei sette saggi per contrastare la minaccia dello stregone.

Le novità più evidenti riguardano la presentazione audiovisiva. Nintendo ha realizzato un comparto grafico completamente rinnovato e una colonna sonora orchestrale sinfonica, accompagnati da sequenze filmate doppiate in italiano e dialoghi ampliati per i personaggi. Anche i controlli sono stati rivisti, con modifiche al sistema di movimento e alla gestione della telecamera per rendere l'esplorazione e i combattimenti più fluidi.

La musica conserva un ruolo centrale nell'avventura, ma questa edizione introduce anche una nuova modalità di interazione legata alle possibilità hardware di Switch 2. Attraverso il microfono integrato nella console, sarà possibile riprodurre le melodie dell'ocarina semplicemente canticchiandole, oppure utilizzando strumenti musicali reali. Le canzoni continueranno a essere necessarie per risolvere enigmi, aprire passaggi e modificare alcuni elementi del mondo di gioco, come il ciclo tra giorno e notte.

L'esperienza sarà accompagnata anche da Zelda Notes, servizio integrato nell'app Nintendo Switch per dispositivi smart compatibili. Gli utenti potranno consultare i propri progressi, creare e condividere melodie con altri giocatori e partecipare a un quiz quotidiano basato su oltre 2.000 domande dedicate all'universo di Ocarina of Time.

Per il 2027 sono inoltre previste due nuovi amiibo, dedicati rispettivamente a Link bambino e Zelda bambina, che permetteranno di ottenere maschere speciali caratterizzate da uno stile grafico rétro. Sarà mantenuta anche la compatibilità con gli amiibo già pubblicati per la serie, utilizzabili per sbloccare oggetti aggiuntivi.

La nuova versione di Ocarina of Time è disponibile in formato digitale su Nintendo eShop e in versione fisica e digitale attraverso il Nintendo Store.