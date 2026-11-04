The Legend of Zelda: Ocarina of Time conquista la critica: i voti parlano di un capolavoro più in forma che mai

Il verdetto è estremamente positivo : il gioco ha ottenuto voti eccellenti dalla stampa specializzata, inclusi un buon numero di 10 su 10, e può vantare attualmente una media di 96 su Metacritic . A oggi si tratta del punteggio p iù alto tra tutti i giochi pubblicati nel corso del 2026 . Un risultato straordinario, anche se non sufficiente a raggiungere lo storico 99/100 conquistato dall'originale Ocarina of Time nel 1998, ancora oggi il videogioco con il metascore più alto di sempre. Il remake supera invece The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D per Nintendo 3DS, che al lancio nel 2011 si era fermato a un comunque eccellente 94/100.

È appena scaduto l'embargo sulle recensioni internazionali di The Legend of Zelda: Ocarina of Time , permettendoci di scoprire come è stato accolto l'atteso remake dell'action adventure Nintendo in vista del debutto nei negozi, fissato per domani 5 novembre su Nintendo Switch 2.

Un rifacimento eccellente

Tra le recensioni più entusiaste spicca quella di GamesRadar+, che ha assegnato il massimo dei voti, 10/10. La testata descrive Ocarina of Time come "un remake per tutte le epoche", capace di fondere il fascino dell'originale con un gameplay più accessibile e una veste grafica spettacolare. Vengono particolarmente apprezzati i dialoghi doppiati, i dungeon rivisitati, i nuovi enigmi e una Hyrule ritenuta più viva che mai, senza però sacrificare la magia del classico del 1998.

Molto positivo anche il giudizio di IGN, che premia il gioco con un 9/10. Secondo la redazione, il remake dimostra quanto la formula classica di Zelda abbia ancora oggi enorme valore grazie a un mondo ricco di segreti, personaggi memorabili e dungeon appaganti da esplorare. Pur rilevando come alcune semplificazioni smorzino leggermente il senso di scoperta, IGN elogia la straordinaria cura per i dettagli e consiglia l'avventura sia ai veterani sia ai nuovi giocatori.

Tra i voti più "bassi" c'è RPG Site, che assegna comunque un solido 8/10. La testata apprezza il contrasto tra il mondo realistico e il design modernizzato dei personaggi, ma ritiene che gli interventi apportati da Nintendo siano piuttosto prudenti. Secondo la recensione, alcune modernizzazioni finiscono inoltre per semplificare un'esperienza che non aveva particolare bisogno di essere resa più accessibile.

Nella nostra recensione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, firmata da Lorenzo Mancosu, lo abbiamo definito il gioco come "la migliore versione di sempre del videogioco migliore di sempre". Il capolavoro di Nintendo continua a distinguersi per un gameplay ancora sorprendentemente moderno, una direzione artistica restaurata con straordinaria cura e una scrittura che mantiene intatto tutto il suo fascino. Le poche critiche riguardano una certa insistenza nel guidare fin troppo i giocatori durante l'avventura e la sensazione che si sarebbe potuto osare qualcosa in più sul fronte dei nuovi contenuti.