iPhone 18 potrebbe avere una batteria più grande, ma anche costare di più

Più precisamente, le versioni dotate di slot per scheda SIM dispongono rispettivamente di batterie da 4.056 mAh e 5.391 mAh , con incrementi dell'1,7% e dell'11,8% rispetto a iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

La novità più interessante riguarda la possibile introduzione di una batteria più capiente . Al momento, tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue dimensioni, per cui non è ancora possibile stabilire quanto possa essere significativo il miglioramento in termini di autonomia. Ricordiamo che l'iPhone 17 integra una batteria da 3.692 mAh, mentre Apple ha già aumentato la capacità nei modelli iPhone 18 Pro presentati quest'anno .

Le informazioni sono state riportate dal leaker Digital Chat Station su Weibo . Prima di tutto, l'iPhone 18 dovrebbe continuare ad essere dotato di un display OLED da 6,3 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, oltre a utilizzare la Dynamic Island e il Face ID. Sappiamo, inoltre, che dovrebbe essere alimentato dal chip A20 con processo a 2nm e utilizzare un sistema a doppia fotocamera posteriore da 48 MP.

Possibili aumenti di prezzo

Non è tutto, perché il leaker ha ipotizzato anche un possibile aumento di prezzo. Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di indiscrezioni e non ci sono informazioni ufficiali: resta quindi da capire quale sarà il prezzo finale per i consumatori, soprattutto sul mercato italiano. In ogni caso, il settore sta già facendo i conti con possibili rincari legati all'attuale crisi delle memorie RAM.

Inoltre, Apple non ha fornito una risposta diretta quando le è stato chiesto se i suoi prodotti potrebbero diventare più costosi, lasciando quindi aperta la questione. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per capire se anche i prossimi iPhone saranno interessati da un aumento di prezzo. Nel frattempo, qualche settimana fa sono trapelate le prime immagini che mostrerebbero il design di iPhone 18.