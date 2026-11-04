Il mouse SteelSeries Rival 3 Gen 2 è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile il mouse SteelSeries Rival 3 Gen 2 a 31,49 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 48%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Ricordiamo, inoltre, che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Tracciamento preciso e ottima autonomia
Questo mouse permette di passare dalla connessione wireless a 2,4 GHz al Bluetooth. Il sensore ottico TrueMove Air 18K è pensato per riflettere accuratamente i tuoi movimenti più precisi, con 60 milioni di clic garantiti. Inoltre, la batteria offre fino a 200 ore (ben 450 con il Bluetooth), mentre il design è complessivamente leggero, comodo e progettato per offrirti lunghe sessioni di gioco nel massimo comfort. Infine, i piedini 100% PTFE garantiscono un movimento fluido e costante.
Nel complesso, si tratta di un buon prodotto, ovviamente ideale per chi non ha esigenze particolarmente specifiche. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.