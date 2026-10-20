Trapelano le prime immagini di iPhone 18: ecco design e colori dello smartphone

In attesa della presentazione ufficiale dei prossimi iPhone 18, prevista per il mese di marzo 2027, sono trapelate le prime immagini che ci permettono di dare un'occhiata al design dei dispositivi. Alcuni elementi non dovrebbero cambiare particolarmente, ma possiamo aspettarci tre colori specifici e un modulo fotocamera rivisto e più simile alla variante Pro. Ovviamente specifichiamo che le immagini non sono ufficiali, quindi non sono da escludere possibili variazioni.
Caratteristiche e cosa cambia
Le immagini sono state condivise dai colleghi di Android Headlines e dal leaker MajinBu, secondo cui dovrebbe trattarsi del design definitivo di iPhone 18. Possiamo infatti vedere lo smartphone in tre colori differenti: bianco, blu scuro e rosa. La quarta immagine mostra invece un dummy, ovvero un modello di prova che riproduce il possibile design del dispositivo.
Rispetto al modello precedente, il design posteriore è più simile ai modelli Pro, con un nuovo modulo fotografico. Anche in questo caso le fotocamere sono allineate verticalmente in alto a sinistra, mentre il flash si trova nell'angolo in alto a destra. Per il resto, non sono stati condivisi ulteriori dettagli legati alle specifiche tecniche del prodotto. In base alle indiscrezioni emerse finora, da prendere con la dovuta cautela, iPhone 18 potrebbe utilizzare 9 GB di RAM, quindi è da escludere (per ora) il salto diretto a 12 GB.
Inoltre, dovrebbe essere alimentato dal chip A20, mentre il display potrebbe utilizzare la tecnologia M12+, risalente al 2023. Questa scelta consentirebbe ad Apple di contenere i costi e compensare i rincari dei modelli Pro, evitando aumenti eccessivi dei prezzi di listino.
Una strategia differente
Ricordiamo che lo scorso mese Apple ha presentato i modelli iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Duo. Il modello base, invece, dovrebbe arrivare nella primavera del 2027. Secondo alcune indiscrezioni, questa scelta permetterebbe ad Apple di prolungare il periodo di vendita di iPhone 17, ridurre i costi di produzione e rafforzare la propria competitività nei confronti dei rivali Android.
Nel frattempo, però, acquistare il pieghevole iPhone Duo è praticamente impossibile a causa delle scorte limitate.