Trapelano le prime immagini di iPhone 18: ecco design e colori dello smartphone

Le prime immagini del modello base di iPhone 18 sono trapelate e mostrano il possibile design dello smartphone, le nuove colorazioni e alcune differenze rispetto alla generazione precedente.

In attesa della presentazione ufficiale dei prossimi iPhone 18, prevista per il mese di marzo 2027, sono trapelate le prime immagini che ci permettono di dare un'occhiata al design dei dispositivi. Alcuni elementi non dovrebbero cambiare particolarmente, ma possiamo aspettarci tre colori specifici e un modulo fotocamera rivisto e più simile alla variante Pro. Ovviamente specifichiamo che le immagini non sono ufficiali, quindi non sono da escludere possibili variazioni.