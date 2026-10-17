Le consegne di iPhone Duo slittano al prossimo anno: fino a tre mesi di attesa per il pieghevole

Le consegne del nuovo pieghevole iPhone Duo sono già slittate a fine gennaio, presumibilmente a causa dell'elevata domanda e delle presunte difficoltà produttive.

I preordini del nuovo pieghevole iPhone Duo sono stati aperti poche ore fa, ma le consegne hanno già subito i primi rinvii. Alcuni fortunati utenti che hanno acquistato il dispositivo nei primissimi minuti potranno riceverlo in occasione del debutto ufficiale, ma ora la situazione è cambiata e per avere il prodotto saranno necessari fino a tre mesi di attesa. Non è escluso che le tempistiche possano cambiare ulteriormente, ma il rinvio riguarda tutte le opzioni di configurazione, interessando quindi le spedizioni a 360°.

Una domanda elevata Prima di tutto, i preordini sono stati aperti il 16 ottobre, mentre la "disponibilità" ufficiale è prevista per il 23 ottobre, quindi il prossimo venerdì. Come vi abbiamo anticipato, gli utenti che sono riusciti a preordinare il pieghevole nei primissimi minuti potranno riceverlo in tempo per il debutto, ma sullo Store italiano è già comparso un cambiamento nelle date di consegna. Abbiamo verificato personalmente e, in effetti, anche nel nostro caso viene indicato che le spedizioni partiranno dal 25 gennaio, con tempi di attesa che arrivano quindi a circa tre mesi. Le tempistiche di consegna di iPhone Duo Le tempistiche sono le stesse, a prescindere dal colore o dalla configurazione scelta. Resta da capire quale sarà la situazione nei negozi fisici, dove potrebbe essere possibile acquistare il dispositivo senza dover affrontare attese così lunghe. A tal proposito, il 24 ottobre Apple fornirà ulteriori informazioni.