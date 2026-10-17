La Smart TV Haier QD-Mini LED da 75" è al minimo storico: immagini luminose e colori nitidi

Su Amazon è attualmente disponibile la Smart TV Haier QD-Mini LED da 75" a 699 € rispetto al prezzo mediano di 989 €, permettendoti di risparmiare fino al 29%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Gameplay fluidi e film immersivi
Questo televisore utilizza la tecnologia QD-Mini LED per offrirti immagini più luminose e nitide, con una luminosità di picco di 2000 nit e un contrasto ottimale, oltre a colori vividi e neri profondi. Per quanto concerne il gameplay, potrai goderti un'esperienza di gioco fluida a 144Hz, mentre la soundbar frontale Harman Kardon offre un audio ricco e avvolgente per un'esperienza cinematografica.
Potrai inoltre usufruire di Google TV e accedere rapidamente ai tuoi contenuti preferiti come film, serie TV, sport, musica e molto altro ancora. In questo caso sono anche inclusi 12 mesi di abbonamento DAZN. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.