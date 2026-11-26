Se amate i picchiaduro bidimensionali spettacolari e ricchi di crossover, su Instant Gaming potete acquistare BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition per PC (Steam) a meno di un euro e mezzo . A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 50 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 98%, esponendo una base netta di 1,19 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto si fissa a 1,45 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 97% e vi garantisce un risparmio reale di 48,55 euro. Potete procedere subito all'acquisto della chiave da riscattare su Steam cliccando qui oppure utilizzando il box dedicato.

Cinquantatré combattenti, battaglie tag team e netcode rollback su Steam

Sviluppato da Arc System Works, questo picchiaduro riunisce in un'unica arena i protagonisti di celebri universi anime e videoludici, tra cui BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night In-Birth, RWBY, Arcana Heart, Senran Kagura Estival Versus e Akatsuki Blitzkampf. La modalità storia originale, chiamata Episodio, racconta il misterioso intreccio dimensionale che costringe i guerrieri di questi mondi a collaborare e sfidarsi per recuperare quattro Chiavi di Volta e fare ritorno nelle rispettive realtà.

Sul piano del gameplay, BlazBlue: Cross Tag Battle si fonda su frenetici combattimenti a squadre due contro due pensati per essere accessibili ai neofiti ma estremamente profondi ad alti livelli. Il sistema di controllo semplificato permette di eseguire combo concatenati con facilità, lasciando però ampio spazio alla gestione strategica del partner tramite assistenze in tempo reale, cambi rapidi durante l'offensiva e potenti attacchi combinati chiamati Cross Combo e Astral Heat.

Questa Special Edition include il gioco base completo affiancato da tutti i pacchetti personaggi aggiuntivi pubblicati fino alla versione 2.0, portando il roster complessivo a cinquantatré combattenti giocabili, oltre a nuove varianti cromatiche e allo scenario narrativo aggiuntivo. Attivando il codice su Steam, il titolo si associa al vostro account, includendo i salvataggi su cloud, il tracciamento degli obiettivi della piattaforma Valve, il multigiocatore online potenziato dal rollback netcode e la piena compatibilità sia con controller e arcade stick sia con tastiera.