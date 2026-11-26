A partire dalla mezzanotte del 27 novembre tornerà il Black Friday su AliExpress, con una serie di prodotti a prezzi scontati. Molti articoli saranno limitati e i codici tenderanno ad esaurirsi molto velocemente, quindi ti suggeriamo di prepararti a riscattarli entro la mezzanotte. Come sempre, prima di riepilogarli, ti ricordiamo di consultare il Centro Coupon a questo link.
Ecco di seguito un pratico riepilogo dei codici da poter riscattare.
I codici da riscattare
Specifichiamo che i coupon sono particolarmente richiesti e spesso tendono ad esaurirsi in pochissimo tempo, ma potrebbero essere nuovamente disponibili dopo un po'. Ecco un elenco dei codici da poter riscattare a mezzanotte del 27 novembre, in modo da assicurarti sconti esclusivi una volta trovato il prodotto ideale:
- ITBF03 oppure BFIT03 - 3€ di sconto su un acquisto minimo di 18 €
- ITBF05 oppure BFIT05 - 5 € di sconto su un acquisto minimo di 37 €
- ITBF13 oppure BFIT13 - 13 € di sconto su un acquisto minimo di 79 €
- ITBF20 oppure BFIT20 - 20 € di sconto su un acquisto minimo di 125 €
- ITBF40 oppure BFIT40 - 40 € di sconto su un acquisto minimo di 245 €
- ITBF55 oppure BFIT55 - 55 € di sconto su un acquisto minimo di 335 €
- ITBF70 oppure BFIT70 - 70 € di sconto su un acquisto minimo di 435 €
Non è tutto, perché il 27 novembre torneranno anche gli sconti PayPal così strutturati:
- 10 € di sconto su un acquisto minimo di 99 €
- 18 € di sconto su un acquisto minimo di 159 €
- 28 € di sconto su un acquisto minimo di 239 €
Come di consueto possiamo aspettarci diverse console in offerta, in particolare Nintendo Switch, Switch OLED e Switch 2 in diverse varianti, oltre a PS5 e numerosi dispositivi da gaming. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.