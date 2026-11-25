Se cercate un'avventura narrativa fuori dagli schemi, capace di mescolare umorismo nero, introspezione e atmosfere oniriche, su Instant Gaming potete recuperare INDIKA per PC (Steam) a meno di due euro. A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 25 euro, lo store applica a catalogo un taglio del 94%, esponendo una base netta di 1,59 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per completare l'acquisto si fissa a 1,94 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 92% e vi garantisce un risparmio reale di 23,06 euro. Potete procedere subito all'acquisto della chiave da riscattare su Steam cliccando qui oppure utilizzando il box dedicato.

Fede, ironia e sequenze arcade in pixel art: l'opera Odd Meter su Steam

Ambientato in una Russia alternativa e grottesca di fine XIX secolo, il titolo sviluppato da Odd Meter e pubblicato da 11 bit studios segue il cammino di Indika, una giovane suora che lascia la sicurezza del proprio convento per consegnare una misteriosa lettera al di fuori delle mura monastiche. Durante il pellegrinaggio attraverso paesaggi innevati, stazioni ferroviarie monumentali e villaggi decadenti, la protagonista si confronta non soltanto con l'incontro di un detenuto in fuga di nome Ilya, ma anche con la voce beffarda del Diavolo in persona, che commenta costantemente le sue azioni e mette in discussione ogni certezza morale e religiosa.

Sul piano del gameplay, INDIKA alterna l'esplorazione in terza persona e la risoluzione di enigmi ambientali a trovate ludiche del tutto inaspettate. In alcuni passaggi la preghiera diventa una vera meccanica di gioco capace di alterare la geometria dello scenario per superare ostacoli altrimenti insormontabili, mentre i ricordi del passato della protagonista prendono forma attraverso brevi minigiochi bidimensionali in stile arcade retrò. A completare il quadro interviene un ironico sistema di punti esperienza che premia con medaglie e statistiche puramente simboliche, sottolineando il taglio satirico dell'intera esperienza.

L'offerta riguarda la Standard Edition per giocatore singolo, caratterizzata da una regia cinematografica curata e da una colonna sonora dissonante firmata da Mike Sabadash. Attivando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account, includendo l'interfaccia e i sottotitoli in italiano, i salvataggi su cloud, il tracciamento degli obiettivi della piattaforma Valve e la piena compatibilità sia con controller sia con mouse e tastiera.