Electronic Arts e lo studio di sviluppo Full Circle hanno annunciato un cambio di rotta nella gestione di skate., comunicando l'abbandono del formato stagionale e dello skate.Pass in favore di aggiornamenti regolari dei contenuti. Il nuovo corso prenderà il via il 1° dicembre con la pubblicazione dell'aggiornamento 0.33, che punterà in particolare sull'interazione sociale introducendo la modalità S.K.A.T.E. e la chat di prossimità.
Con il gioco tuttora in fase di sviluppo, il team intende sfruttare questa fase per sperimentare e valutare le soluzioni più efficaci per la tenuta a lungo termine del progetto, concentrandosi soprattutto sulle funzioni social e sui sistemi di progressione.
Forte dell'esperienza maturata nel primo anno di accesso anticipato, Full Circle pubblicherà i nuovi contenuti non appena saranno pronti, senza più vincolarsi a una cadenza stagionale fissa. Questa impostazione mira a garantire maggiore flessibilità per introdurre meccaniche ancora in lavorazione, raccogliere i riscontri diretti degli utenti e proseguire lo sviluppo di San Vansterdam insieme alla community, con update variabili per portata e tempistiche tra correzioni tecniche, miglioramenti al gameplay, nuove modalità e inedite aree esplorabili.
Le novità principali dell'aggiornamento 0.33
Ad inaugurare questo nuovo modello di supporto sarà dunque l'aggiornamento 0.33, disponibile dal 1° dicembre, che introduce diverse aggiunte sul piano ludico, tecnico ed estetico.
Torna una delle modalità storiche della serie (Modalità S.K.A.T.E.), molto richiesta dagli appassionati, in cui i partecipanti si sfidano a replicare reciprocamente i trick eseguiti dagli avversari per evitare di accumulare tutte e cinque le lettere. L'ultimo giocatore a restare in gara conquista la vittoria.
Ci sono poi nuovi spot per lo street skating: l'Hotel RINQ aggiunge piazze in cemento su più livelli, ledge e scalinate nell'area precedentemente occupata dall'Hedgemont Community Park. A Market Mile, invece, la banchina di carico propone uno spazio orientato allo street skating tecnico, pensato per chi cerca precisione e controllo tra rail, ledge e manny pad. Sull'Isola di Grom fa infine ritorno il Pump House Park, ripristinato nel suo aspetto classico.
Ci si prepara poi all'arrivo della chat di prossimità: conclusa la fase di test iniziale a San Vansterdam, la funzione debutterà ufficialmente in tutte le aree del gioco. Gli utenti potranno decidere al lancio se attivarla o meno; chi sceglierà di abilitarla entrerà in partita con il microfono disattivato di default, con la possibilità di attivarlo tramite le impostazioni.
Per gli amanti dell'estetica, sono previsti nuovi marchi e collezioni aggiornate: il catalogo in-game si arricchisce con articoli firmati Toy Machine, Foundation e Pig, affiancati da nuove proposte per marchi già presenti come adidas, Converse, Nike SB, HUF e Primitive.
Cosa cambia per i possessori dello skate.Pass e per le valute di gioco
La dismissione dello skate.Pass, fissata anch'essa al 1° dicembre, comporterà alcune modifiche nella gestione delle ricompense: chi possiede il pass della Stagione 5 riceverà automaticamente tutti gli oggetti rimanenti previsti dal proprio percorso, mentre non sarà più possibile ottenere bigini (la valuta stagionale).
Gli utenti potranno comunque continuare a sbloccare oggetti estetici ed elementi per il posizionamento rapido attraverso le taglie, oltre a impiegare i gettoni PIR per assicurarsi un accesso della durata di 24 ore all'Isola di Grom, allo Stadio e al Campo SUMR.