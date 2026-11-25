Electronic Arts e lo studio di sviluppo Full Circle hanno annunciato un cambio di rotta nella gestione di skate., comunicando l'abbandono del formato stagionale e dello skate.Pass in favore di aggiornamenti regolari dei contenuti. Il nuovo corso prenderà il via il 1° dicembre con la pubblicazione dell'aggiornamento 0.33, che punterà in particolare sull'interazione sociale introducendo la modalità S.K.A.T.E. e la chat di prossimità.

Con il gioco tuttora in fase di sviluppo, il team intende sfruttare questa fase per sperimentare e valutare le soluzioni più efficaci per la tenuta a lungo termine del progetto, concentrandosi soprattutto sulle funzioni social e sui sistemi di progressione.

Forte dell'esperienza maturata nel primo anno di accesso anticipato, Full Circle pubblicherà i nuovi contenuti non appena saranno pronti, senza più vincolarsi a una cadenza stagionale fissa. Questa impostazione mira a garantire maggiore flessibilità per introdurre meccaniche ancora in lavorazione, raccogliere i riscontri diretti degli utenti e proseguire lo sviluppo di San Vansterdam insieme alla community, con update variabili per portata e tempistiche tra correzioni tecniche, miglioramenti al gameplay, nuove modalità e inedite aree esplorabili.