Il futuro di The Sims e Skate nel mezzo dei licenziamenti di Electronic Arts

Giornata di profonde riorganizzazioni per Electronic Arts . Nel contesto della stessa manovra aziendale che ha decretato la chiusura definitiva di BioWare, emergono significativi cambi di rotta interni: da un lato la ristrutturazione della roadmap per il franchise di The Sims , dall'altro una nuova ondata di licenziamenti che ha investito Full Circle, il team al lavoro su Skate .

The Sims: archiviato il multiplayer mobile, priorità a Project Evergreen

Sul fronte delle simulazioni di vita, EA ha deciso di mettere in pausa lo sviluppo del progetto multigiocatore "mobile-first" precedentemente svelato come Project Rene e poi ridenominato internamente Project Lotus. L'opera, inizialmente concepita come il capitolo principale della serie, era stata progressivamente ridimensionata a spin-off per dispositivi portatili quando il publisher ha preso atto di come il pubblico fosse ancora saldamente ancorato a The Sims 4.

The Sims 4 rimane il punto di riferimento di molti fan dei life sim

Con Lotus messo in secondo piano, l'attenzione del colosso statunitense si sposta ora su una produzione indicata con il nome in codice di Project Evergreen (già oggetto di indiscrezioni passate come Project X). Il gioco viene descritto come un vero e proprio sequel di The Sims 4, ma con una collocazione peculiare: non si tratterebbe di The Sims 5, bensì di una sorta di evoluzione concettuale definibile come The Sims 4 "2.0".

Secondo quanto riferito dalla testata Sims Community, la finestra interna per mandare il gioco in fase "gold" sarebbe fissata a settembre 2027, prospettando un debutto nei negozi nell'autunno del medesimo anno. Il titolo è previsto su PC e dovrebbe vantare un'ottimizzazione specifica per i dispositivi portatili come Steam Deck. Qualora queste tempistiche fossero confermate, i primi dettagli ufficiali potrebbero emergere in occasione dei The Game Awards o nella prima metà del 2027.