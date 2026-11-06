EA promuove il merchandising di Mass Effect dopo averlo cancellato e chiuso BioWare: le critiche non mancano

A poche settimane dallo scossone che ha portato alla chiusura globale di BioWare e alla definitiva cancellazione del prossimo capitolo di Mass Effect, una mossa commerciale di Electronic Arts ha riacceso la fiammata della contestazione.
Attraverso i canali ufficiali del BioWare Gear Store, il publisher ha infatti lanciato una campagna promozionale per incentivare l'acquisto di articoli e gadget legati al franchise in occasione dell'imminente N7 Day, scatenando un'ondata di aspre critiche da parte dei giocatori, che hanno bollato l'operazione come del tutto insensibile e fuori luogo.
La rabbia dei fan contro lo slogan "Celebrate the Legacy"
Il messaggio promozionale diffuso sui social media invitava gli appassionati a celebrare l'eredità della saga ("Celebrate the Legacy"). Nelle intenzioni del reparto marketing, la formula intendeva probabilmente rendere omaggio alla storia dell'opera; tuttavia, la community ha interpretato la mossa come un cinico tentativo di monetizzare l'affetto del pubblico per un marchio appena soppresso.
Sotto il post si sono moltiplicate le reazioni indignate degli utenti, delusi dalla discrasia tra le decisioni aziendali e la spinta sulle vendite del negozio ufficiale:
"Non riesco letteralmente nemmeno a descrivere quanto tutto questo sia privo di tatto e fuori luogo, a essere del tutto onesti."
"Cancellare il gioco e tentare comunque di vendere il merchandising: che mossa sfacciata."
Tra i commenti più condivisi emerge il fermo rifiuto di supportare finanziariamente l'iniziativa: diversi fan hanno dichiarato che "EA non vedrà un solo centesimo da me: non si può cancellare il gioco e poi pretendere di raccogliere i frutti del nostro amore per la saga". Molti utenti hanno chiarito che sarebbero disposti a investire nuovamente nel merchandise solo a fronte di una reale ripartenza del franchise, uno scenario che tuttavia appare al momento privo di concrete possibilità.
Il significato dell'N7 Day e la petizione oltre le 300.000 firme
Per chi non avesse familiarità con la ricorrenza, l'N7 Day cade ogni 7 novembre e rappresenta la tradizionale giornata istituita dalla community per celebrare l'universo narrativo fantascientifico della saga. Il nome richiama la celebre designazione militare d'élite "N7", visibile sull'armatura del Comandante Shepard lungo l'arco della trilogia originale.
Nel frattempo, la mobilitazione dei giocatori sul fronte del dissenso continua a registrare numeri considerevoli: la petizione online lanciata sotto l'hashtag #SaveMassEffect, creata contestualmente all'annuncio della cancellazione del titolo, ha già oltrepassato il traguardo delle 300.000 firme.
Per dimostrare il proprio dolore, ad Halloween i fan hanno posizionato delle lapidi per BioWare e Visceral fuori dagli uffici EA.