EA promuove il merchandising di Mass Effect dopo averlo cancellato e chiuso BioWare: le critiche non mancano

A poche settimane dallo scossone che ha portato alla chiusura globale di BioWare e alla definitiva cancellazione del prossimo capitolo di Mass Effect, una mossa commerciale di Electronic Arts ha riacceso la fiammata della contestazione.

Attraverso i canali ufficiali del BioWare Gear Store, il publisher ha infatti lanciato una campagna promozionale per incentivare l'acquisto di articoli e gadget legati al franchise in occasione dell'imminente N7 Day, scatenando un'ondata di aspre critiche da parte dei giocatori, che hanno bollato l'operazione come del tutto insensibile e fuori luogo.