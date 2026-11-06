OpenAI presenta GPT-6 Cyber, il modello che scova vulnerabilità mai individuate prima

OpenAI ha annunciato ufficialmente GPT-6 Cyber, un nuovo modello di intelligenza artificiale progettato per individuare rapidamente vulnerabilità nei sistemi informatici. Nonostante le misure di sicurezza integrate, il modello ha ricevuto una classificazione di rischio "Critica" secondo le linee guida interne dell'azienda. Si tratta di una valutazione che sottolinea le capacità particolarmente avanzate del modello e i potenziali pericoli legati a un eventuale utilizzo improprio, mettendo in luce la necessità di gestirne attentamente le potenzialità.

Come funziona GPT-6 Cyber GPT-6 Cyber è progettato per individuare vulnerabilità nascoste all'interno di software complessi. Si tratta di un'attività che, normalmente, può richiedere settimane di lavoro, in quanto comporta l'analisi di migliaia di righe di codice alla ricerca di eventuali falle. Il nuovo modello di OpenAI è in grado di automatizzare buona parte di questo processo, identificando le vulnerabilità e generando anche possibili soluzioni per correggerle. Per verificare che il modello operi entro i limiti stabiliti, OpenAI ha realizzato un ambiente di test dedicato, prendendo come riferimento un incidente di sicurezza verificatosi presso Hugging Face. Alcuni benchmark di GPT-6 Cyber Il sistema prevede anche l'utilizzo di ambienti esca attorno agli obiettivi assegnati, così da verificare che l'intelligenza artificiale non tenti di accedere a server o risorse non autorizzati. Secondo i risultati del benchmark, GPT-6 Cyber ha superato le prove senza oltrepassare i limiti previsti. Ma quali risultati è riuscito a ottenere concretamente? Durante le prime analisi, il modello ha individuato 81 vulnerabilità precedentemente sconosciute in Mozilla Firefox. Altri dati su GPT-6 Cyber, il modello avanzato per la ricerca delle vulnerabilità Interessanti anche i dati relativi ai costi delle operazioni. Stando alla documentazione di OpenAI, l'intera campagna di test sul kernel Linux ha richiesto circa 1,21 milioni di dollari in potenza di calcolo, con una spesa media di 1.279 dollari per ogni exploit sviluppato. Si tratta di una cifra decisamente contenuta se confrontata con i premi offerti da competizioni come Pwn2Own, dove gli esperti di sicurezza informatica possono ricevere fino a 70.000 dollari per una singola vulnerabilità individuata.