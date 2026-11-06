Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake per PS5 è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake per PS5 a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare il 20%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un'esperienza rinnovata
Come anticipato, è il remake del secondo capitolo della serie Fatal Frame, uscito originariamente nel 2003. Si tratta di un'avventura horror giapponese incentrata su due sorelle gemelle perdutesi in un villaggio abbandonato e infestato dagli spiriti. Sono stati apportati diversi cambiamenti per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente, dalla parte grafica agli effetti sonori, passando al sistema di gioco e ai controlli base. Inoltre, il nuovo meccanismo "Tenere Mayu per mano" rende il gameplay ancora più dinamico.
Si tratta quindi di un gioco sicuramente consigliato agli appassionati del genere. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.