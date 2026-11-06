1

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake per PS5 è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake per PS5 a prezzo scontato. Si tratta del remake del secondo capitolo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/11/2026
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake per PS5
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake
Articoli News Video Immagini

Su Amazon è attualmente disponibile Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake per PS5 a 39,99 € rispetto al prezzo consigliato di 49,99 €, permettendoti di risparmiare il 20%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'esperienza rinnovata

Come anticipato, è il remake del secondo capitolo della serie Fatal Frame, uscito originariamente nel 2003. Si tratta di un'avventura horror giapponese incentrata su due sorelle gemelle perdutesi in un villaggio abbandonato e infestato dagli spiriti. Sono stati apportati diversi cambiamenti per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente, dalla parte grafica agli effetti sonori, passando al sistema di gioco e ai controlli base. Inoltre, il nuovo meccanismo "Tenere Mayu per mano" rende il gameplay ancora più dinamico.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake

Si tratta quindi di un gioco sicuramente consigliato agli appassionati del genere. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake per PS5 è su Amazon al minimo storico