Il remake di Gothic 1 per PC Steam cala del 39% su Instant Gaming: è perfetto per i fan e i nuovi giocatori

Tra barriere magiche e fazioni rivali: l'evoluzione del gioco di ruolo su Steam

La vicenda ruota attorno alla Valle delle Miniere, una prigione a cielo aperto isolata da una cupola magica eretta per volere di Re Rhobar II per impedire la fuga dei detenuti incaricati di estrarre il minerale magico. Quando il sortilegio sfugge al controllo dei maghi, i prigionieri prendono il controllo del territorio, dividendosi in gruppi con ideologie opposte: i lealisti del Campo Vecchio legati ai traffici con l'esterno, i ribelli del Campo Nuovo decisi a infrangere la barriera e i mistici della Fratellanza convinti di potersi liberare grazie a un'antica divinità. Nei panni dell'iconico eroe senza nome, spinto all'interno della colonia come semplice condannato, dovrete imparare a muovervi in un ecosistema spietato dove la fiducia va conquistata a caro prezzo.

La formula di gioco recupera l'approccio ruolistico crudo e organico della produzione originale firmata Piranha Bytes, privo di aiuti a schermo invadenti o bilanciamenti artificiali. La crescita del protagonista passa dall'apprendimento diretto sul campo: per affinare l'uso delle armi bianche, migliorare la mira con l'arco o padroneggiare i cerchi della magia, è necessario trovare maestri disposti a condividere le proprie conoscenze in cambio di minerale e favori. Il sistema di combattimento, ricostruito da Alkimia Interactive attorno a un ritmo più fluido e controllato, premia il tempismo nei fendenti, la gestione della parata e la lettura dei pattern d'attacco della fauna locale, formata da creature aggressive come scavenger, squartatori e ombre della notte.

L'intero comparto visivo è stato riscritto in Unreal Engine, restituendo una colonia fangosa, buia e densa di dettagli, supportata da una simulazione viva delle abitudini quotidiane degli abitanti, che lavorano, mangiano e riposano seguendo cicli temporali precisi. La versione proposta è la Standard Edition, contenente l'esperienza narrativa completa per giocatore singolo. Riscattando il codice su Steam, il titolo si integra con l'ecosistema Valve su sistemi Windows, con supporto per salvataggi cloud, obiettivi dedicati e piena compatibilità sia con mouse e tastiera sia con i gamepad per PC.