La nuova ondata di dazi colpisce diversi paesi come Cina, Giappone, Vietnam e Unione Europea, con tasse sull'importazione destinate a salire in maniera notevole, in certi casi del 40%. Le nuove tariffe dovrebbero essere applicate a partire dal 2027 , sebbene siano possibili variazioni in base a eventuali accordi specifici per ogni paese.

I nuovi dazi voluti da Trump potrebbero portare dunque a nuovi aumenti di prezzo per le console, sebbene la questione possa essere limitata al mercato nord americano : Nintendo, Sony e Microsoft hanno spostato parte della produzione verso altri paesi rispetto alla Cina, ma anche i nuovi stabilimenti si trovano spesso in aree geografiche colpite comunque dalla nuove operazione.

Nuovi dazi che bypassano la Corte Suprema

Nonostante la prima mandata di dazi sia stata bocciata dalla Corte Suprema, cosa che ha costretto il governo USA anche a risarcire le aziende per la scorretta applicazione delle tariffe, la nuova iniziativa dovrebbe evitare questo ostacolo.

Secondo quanto riferito, i nuovi dazi decisi da Trump potrebbero bypassare la Corte Suprema utilizzando una legge diversa, la Sezione 301 del Trade Ace del 1974, che consente al governo di imporre dazi su paesi che utilizzano pratiche commerciali considerate sleali.

Tuttavia, un'iniziativa del genere richiede anche una precisa indagine su queste pratiche prima di poter ricorrere a tale legge, dunque la questione è ancora tutta da definire, ma l'amministrazione Trump sembra alquanto decisa a procedere su questa strada.

Questa generazione ci ha ormai abituato allo strano spettacolo dell'aumento progressivo dei prezzi delle console, in netta controtendenza rispetto a quella che era la normalità in precedenza, quando i prodotti tecnologici tendevano ad abbassarsi di prezzo con il passare del tempo.

Tutto questo ha portato a un profondo rosso del mercato console in USA e una notevole stagnazione in tutto il mondo, e ovviamente il panorama non sembra positivo per quanto riguarda PS6 e Xbox Helix.