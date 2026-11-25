Nonostante la sonora batosta presa durante le elezioni di midterm, l'amministrazione Trump ha deciso di tornare alla carica con nuovi dazi da imporre sul mercato internazionale, cosa che potrebbe portare a ulteriori aumenti di prezzo per le console.
La nuova ondata di dazi colpisce diversi paesi come Cina, Giappone, Vietnam e Unione Europea, con tasse sull'importazione destinate a salire in maniera notevole, in certi casi del 40%. Le nuove tariffe dovrebbero essere applicate a partire dal 2027, sebbene siano possibili variazioni in base a eventuali accordi specifici per ogni paese.
Questo chiaramente può avere riflessi anche sul mercato videoludico, perché i maggiori produttori di hardware per console rientrano in gran parte nei paesi colpiti dall'iniziativa.
Mercato console ancora a rischio
I nuovi dazi voluti da Trump potrebbero portare dunque a nuovi aumenti di prezzo per le console, sebbene la questione possa essere limitata al mercato nord americano: Nintendo, Sony e Microsoft hanno spostato parte della produzione verso altri paesi rispetto alla Cina, ma anche i nuovi stabilimenti si trovano spesso in aree geografiche colpite comunque dalla nuove operazione.
Inoltre, alcuni elementi fondamentali dell'assemblaggio delle console, come batterie, alimentatori o altri componenti del genere arrivano ancora in gran parte dalla Cina, cosa che contribuisce a mantenere alti i costi di produzione, se non ad aumentarli in maniera progressiva.
L'effetto dovrebbe ricadere in gran parte sul mercato americano, ma considerando l'interconnessione esistente al livello globale è facile che i riflessi possano emergere anche in altri paesi.
Nuovi dazi che bypassano la Corte Suprema
Nonostante la prima mandata di dazi sia stata bocciata dalla Corte Suprema, cosa che ha costretto il governo USA anche a risarcire le aziende per la scorretta applicazione delle tariffe, la nuova iniziativa dovrebbe evitare questo ostacolo.
Secondo quanto riferito, i nuovi dazi decisi da Trump potrebbero bypassare la Corte Suprema utilizzando una legge diversa, la Sezione 301 del Trade Ace del 1974, che consente al governo di imporre dazi su paesi che utilizzano pratiche commerciali considerate sleali.
Tuttavia, un'iniziativa del genere richiede anche una precisa indagine su queste pratiche prima di poter ricorrere a tale legge, dunque la questione è ancora tutta da definire, ma l'amministrazione Trump sembra alquanto decisa a procedere su questa strada.
Questa generazione ci ha ormai abituato allo strano spettacolo dell'aumento progressivo dei prezzi delle console, in netta controtendenza rispetto a quella che era la normalità in precedenza, quando i prodotti tecnologici tendevano ad abbassarsi di prezzo con il passare del tempo.
Tutto questo ha portato a un profondo rosso del mercato console in USA e una notevole stagnazione in tutto il mondo, e ovviamente il panorama non sembra positivo per quanto riguarda PS6 e Xbox Helix.