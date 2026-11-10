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L'Unione Europea vuole vietare le loot box a pagamento e le meccaniche pay-to-win per i minorenni

Una bozza del Digital Fairness Act della Commissione Europea prevede nuove restrizioni sulle monetizzazioni e sulle funzionalità considerate capaci di favorire comportamenti compulsivi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/11/2026
La bandiera dell'unione europea

La Commissione Europea si prepara a introdurre nuove regole per contrastare alcune pratiche di monetizzazione dei videogiochi e le funzionalità digitali considerate potenzialmente in grado di favorire comportamenti compulsivi. Secondo una bozza trapelata del Digital Fairness Act (DFA), il provvedimento potrebbe prevedere restrizioni mirate alle casse premio, o loot box che dir si voglia, alle meccaniche pay-to-win e ad altri sistemi progettati per incentivare gli acquisti o un utilizzo prolungato dei servizi digitali.

Il provvedimento

La proposta dovrebbe essere presentata ufficialmente l'11 novembre 2026 e punta a sostituire l'attuale direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali con un regolamento direttamente applicabile negli Stati membri. L'obiettivo è ridurre le differenze nell'applicazione delle norme sulla tutela dei consumatori nei diversi Paesi dell'Unione Europea, introducendo un quadro normativo più uniforme.

Le disposizioni che riguardano il settore videoludico sono contenute negli articoli dal 14 al 17 della bozza. Tra gli interventi previsti figura l'obbligo di fornire informazioni più chiare sul valore monetario delle valute virtuali utilizzate per gli acquisti all'interno dei giochi. Dovrebbero inoltre essere comunicate le probabilità associate ai sistemi di ricompensa casuale, comprese le loot box, così da permettere agli utenti di conoscere meglio le possibilità effettive di ottenere determinati contenuti.

Una parte importante delle misure riguarda la protezione dei minorenni. Le valute virtuali utilizzabili per gli acquisti in-game verrebbero disattivate per impostazione predefinita sui loro account, salvo autorizzazione da parte di un genitore. La bozza prevede inoltre il divieto di loot box a pagamento e delle meccaniche pay-to-win e pay-to-progress per questa fascia di utenti. Si tratta di sistemi che permettono, rispettivamente, di ottenere vantaggi competitivi o accelerare i progressi attraverso pagamenti.

Il PEGI incrementa l'età richiesta per i giochi con loot box: EA Sports FC passa a 16 anni Il PEGI incrementa l'età richiesta per i giochi con loot box: EA Sports FC passa a 16 anni

Le tutele non si limiterebbero ai più giovani. Gli utenti adulti potrebbero infatti ricevere la possibilità di disattivare determinate funzionalità progettate, o comunque potenzialmente capaci, di incoraggiare un utilizzo eccessivo o compulsivo dei servizi digitali.

Il testo introduce anche un principio più ampio di fairness by design, accompagnato dal divieto esplicito di interfacce manipolative capaci di alterare significativamente il comportamento dei consumatori. Per le aziende che non rispettassero alcune delle disposizioni potrebbero inoltre arrivare sanzioni particolarmente pesanti, fino al 6% del fatturato globale annuo.

È importante sottolineare che si tratta ancora di una bozza preliminare, che potrebbe subire modifiche prima della pubblicazione ufficiale. Dopo la presentazione, il Digital Fairness Act dovrà affrontare il normale iter legislativo europeo, con il coinvolgimento del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea. Il rischio, in questi casi, è che il tutto venga vanificato dalle pressioni delle varie lobby.

#Politica
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