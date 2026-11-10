Skydance avvia i licenziamenti nella divisione videogiochi dopo la fusione da 111 miliardi di dollari

Skydance ha avviato una serie di licenziamenti all'interno della sua divisione videoludica , nell'ambito di una più ampia riorganizzazione aziendale successiva alla fusione da 111 miliardi di dollari tra Paramount e Warner Bros. Discovery , conclusa il mese scorso. La società non ha comunicato il numero esatto dei dipendenti coinvolti, ma secondo quanto riportato da Kotaku e Insider Gaming i tagli potrebbero riguardare circa 30 persone.

Skydance conferma

La conferma è arrivata da un portavoce di Skydance, che ha spiegato come l'azienda stia introducendo "riorganizzazioni e cambiamenti operativi in alcune aree della propria attività". Una decisione che, secondo la dichiarazione, è stata presa dopo un periodo di valutazione delle priorità e degli investimenti futuri.

"Abbiamo fatto un passo indietro e ci siamo presi del tempo per valutare dove concentrare i nostri sforzi, prendendo la difficile decisione di ridimensionare alcuni dei nostri progetti. Di conseguenza, saranno interessate alcune posizioni lavorative", ha dichiarato il portavoce.

L'azienda ha inoltre precisato che i licenziamenti non rappresentano un giudizio negativo sulle capacità professionali delle persone coinvolte, ringraziandole per il contributo fornito. "Non si tratta di una valutazione del talento, della dedizione o della creatività delle persone interessate, e siamo grati per il loro lavoro. Ci impegniamo ad affrontare questo processo con trasparenza, attenzione e rispetto nei confronti di chi lascerà l'azienda".

Tra le persone che hanno confermato pubblicamente la propria uscita figura David Ballard, associate design director, che ha annunciato il licenziamento attraverso LinkedIn. Ballard ha raccontato di aver concluso la propria esperienza con Skydance e Paramount dopo quasi quattro anni e mezzo, durante i quali ha partecipato alla pubblicazione di un gioco, ottenuto diversi riconoscimenti e ricevuto due promozioni. Nel suo messaggio ha anche ricordato il lavoro svolto insieme a un gruppo di colleghi che ha definito particolarmente creativo e collaborativo.