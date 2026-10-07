Skydance unisce gli studi videoludici di Paramount e Warner Bros. sotto un'unica divisione

Catalogo ampio

La nuova struttura avrà accesso a un catalogo particolarmente ampio di proprietà intellettuali, comprendente alcuni dei principali marchi acquisiti attraverso Warner Bros. Discovery e quelli già presenti nel gruppo. Tra questi figurano Avatar: The Last Airbender, South Park, Mortal Kombat, Game of Thrones e Star Trek, oltre all'enorme patrimonio di personaggi e serie appartenenti a DC Comics.

Mortal Kombat introdurrà il personaggio di Cartaman?

A guidare la divisione sarà Tony Driscoll, presidente di Games and Experiences di Skydance e uno dei dirigenti coinvolti nella strategia e nello sviluppo aziendale. Driscoll aveva già definito i videogiochi un "pilastro fondamentale" dell'intrattenimento, mettendoli sullo stesso piano strategico di cinema e televisione.

L'importanza attribuita al settore è stata ribadita anche da un memorandum interno firmato da David Ellison, CEO di Paramount Skydance. "Stiamo investendo nei nostri futuri motori di crescita insieme alle nostre ambizioni principali nel settore televisivo, cinematografico e direct-to-consumer: videogiochi, esperienze, prodotti di consumo ed editoria", si legge nel documento. "Questi sono pilastri fondamentali della nostra strategia per costruire coinvolgimento e fandom sia nel mondo fisico sia in quello digitale. Vogliamo incontrare i consumatori dove guardano, giocano e interagiscono."

La nuova divisione riunirà inoltre diversi studi di primo piano già appartenenti a Warner Bros. Interactive. Tra questi ci sono Avalanche Software (Hogwarts Legacy); NetherRealm Studios, responsabile della serie Mortal Kombat; Rocksteady Studios, conosciuto soprattutto per la trilogia Batman: Arkham e Suicide Squad: Kill the Justice League; e TT Games, storico sviluppatore dei videogiochi della serie LEGO.