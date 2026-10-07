Skydance unisce gli studi videoludici di Paramount e Warner Bros. sotto un'unica divisione

L'acquisizione da 111 miliardi di dollari di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount porta alla prima importante riorganizzazione delle attività videoludiche delle due società. Secondo le informazioni emerse, Warner Bros. Interactive verrà infatti integrata con la neonata Paramount Games Studio, creando un'unica divisione che sarà gestita da Skydance, il nome del colosso nato dalla fusione.
Catalogo ampio
La nuova struttura avrà accesso a un catalogo particolarmente ampio di proprietà intellettuali, comprendente alcuni dei principali marchi acquisiti attraverso Warner Bros. Discovery e quelli già presenti nel gruppo. Tra questi figurano Avatar: The Last Airbender, South Park, Mortal Kombat, Game of Thrones e Star Trek, oltre all'enorme patrimonio di personaggi e serie appartenenti a DC Comics.
A guidare la divisione sarà Tony Driscoll, presidente di Games and Experiences di Skydance e uno dei dirigenti coinvolti nella strategia e nello sviluppo aziendale. Driscoll aveva già definito i videogiochi un "pilastro fondamentale" dell'intrattenimento, mettendoli sullo stesso piano strategico di cinema e televisione.
L'importanza attribuita al settore è stata ribadita anche da un memorandum interno firmato da David Ellison, CEO di Paramount Skydance. "Stiamo investendo nei nostri futuri motori di crescita insieme alle nostre ambizioni principali nel settore televisivo, cinematografico e direct-to-consumer: videogiochi, esperienze, prodotti di consumo ed editoria", si legge nel documento. "Questi sono pilastri fondamentali della nostra strategia per costruire coinvolgimento e fandom sia nel mondo fisico sia in quello digitale. Vogliamo incontrare i consumatori dove guardano, giocano e interagiscono."
La nuova divisione riunirà inoltre diversi studi di primo piano già appartenenti a Warner Bros. Interactive. Tra questi ci sono Avalanche Software (Hogwarts Legacy); NetherRealm Studios, responsabile della serie Mortal Kombat; Rocksteady Studios, conosciuto soprattutto per la trilogia Batman: Arkham e Suicide Squad: Kill the Justice League; e TT Games, storico sviluppatore dei videogiochi della serie LEGO.
Incognite per il futuro
Restano però ancora numerose incognite sul futuro della struttura. Non è stato chiarito quali saranno i primi progetti della nuova divisione, come verranno distribuite le attività tra gli studi e soprattutto quale sarà l'impatto della riorganizzazione sull'occupazione. Il settore potrebbe infatti essere interessato dai licenziamenti previsti nell'ambito dell'integrazione delle due società, ma al momento non sono stati forniti dettagli precisi sulla loro entità o sulle eventuali conseguenze per i singoli studi.
Nel frattempo, Skydance sta rafforzando anche i propri rapporti con l'industria videoludica attraverso la collaborazione con Activision per il film di Call of Duty, attualmente previsto nelle sale nel 2028. Nel consiglio di amministrazione della società è inoltre entrato Bobby Kotick, ex CEO di Activision.
La fusione crea quindi un gruppo videoludico con un portafoglio enorme, ma il suo effettivo impatto sul mercato dipenderà dalle decisioni che Skydance prenderà nei prossimi mesi sulla gestione degli studi, sulle proprietà intellettuali da sfruttare per fare da apripista e sui nuovi progetti.