Paramount ha acquisito Warner Bros per 111 miliardi di dollari, ma nessuno parla di WB Games

Com'era ormai atteso, in queste ore si è completata la mega-acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount per la bellezza di 111 miliardi di dollari, ma in tutta l'operazione resta uno strano silenzio per quanto riguarda la divisione WB Games, di cui non si parla praticamente mai nelle comunicazioni sull'operazione appena conclusa.

Come abbiamo visto, il nuovo colosso formato da Paramount e WB insieme ha il "nuovo" nome di Skydance, riprendendo la stessa denominazione utilizzata dal CEO David Ellison per il gruppo Paramount in precedenza, e si tratta di una compagnia veramente gigantesca all'interno dell'ambito cinematografico e multimediale.

All'interno di questa rientra anche la grossa divisione videoludica di Warner Bros, che comprende numerosi studi e proprietà intellettuali tra i quali troviamo Rocksteady, NetherRealm, TT Games, Avalanche e la divisione Montreal, insieme ad altri, con titoli come Batman, Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Il Signore degli Anelli e tanti altri.