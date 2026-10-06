Paramount ha acquisito Warner Bros per 111 miliardi di dollari, ma nessuno parla di WB Games

Com'era ormai atteso, in queste ore si è completata la mega-acquisizione di Warner Bros da parte di Paramount per la bellezza di 111 miliardi di dollari, ma in tutta l'operazione resta uno strano silenzio per quanto riguarda la divisione WB Games, di cui non si parla praticamente mai nelle comunicazioni sull'operazione appena conclusa.
Come abbiamo visto, il nuovo colosso formato da Paramount e WB insieme ha il "nuovo" nome di Skydance, riprendendo la stessa denominazione utilizzata dal CEO David Ellison per il gruppo Paramount in precedenza, e si tratta di una compagnia veramente gigantesca all'interno dell'ambito cinematografico e multimediale.
All'interno di questa rientra anche la grossa divisione videoludica di Warner Bros, che comprende numerosi studi e proprietà intellettuali tra i quali troviamo Rocksteady, NetherRealm, TT Games, Avalanche e la divisione Montreal, insieme ad altri, con titoli come Batman, Hogwarts Legacy, Mortal Kombat, Il Signore degli Anelli e tanti altri.
Paramount Games e WB Games insieme
Stranamente, nei comunicati riferiti all'acquisizione appena conclusa, ma anche in tutti gli interventi fatti in precedenza da Paramount e dal CEO Ellison, non si fa praticamente mai menzione a questo ricco tesoro di studi e proprietà intellettuali che ora si ritrovano all'interno di Skydance.
Anche all'epoca della prima proposta di acquisizione da parte di Netflix, in effetti, sembrava che non fosse stato dato quasi alcun peso alla divisione videoludica, a dimostrazione di come gran parte dell'attenzione sia spostata sulle produzioni cinematografiche, televisive e mediatiche in generale.
Tuttavia, qualcosa dovrà emergere al riguardo, e si spera che l'inevitabile ristrutturazione interna con possibili licenziamenti in arrivo non vada a colpire troppo duramente la sezione dedicata ai videogiochi.
David Ellison, peraltro, sostiene di essere un grande videogiocatore, dunque non è escluso che abbia già preparato qualcosa in termini di gestione di WB Games, ma per ora tutto resta immerso nel mistero. D'altra parte, anche Paramount ha ora una divisione dedicata chiamata Paramount Games Studio, che proprio questa estate ha annunciato Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, dunque è possibile che si prepari una sorta di fusione tra le due sezioni dedicate ai videogiochi.