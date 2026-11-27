È comunque un evento importante per uno studio giapponese storico, responsabile di diverse serie note come Harvest Moon, Story of Seasons, No More Heroes, Senran Kagura e altre.

Si parla di ridurre l'organico di circa 65 dipendenti , che rappresentano circa il 10% di un'azienda di dimensioni non enormi ma comunque ragguardevoli. In ogni caso, rappresenta un taglio di notevole entità, che indica un'evidente volontà di modificare l'assetto della compagnia, sebbene ci sia sempre da valutare il fatto che questi programmi puntano solitamente a una quantità di persone superiore agli effettivi tagli.

Una riorganizzazione sulla produzione tradizionale per console

In base a quanto riportato da Automaton, sembra che il programma faccia parte di una ristrutturazione generale che la compagnia avrebbe intenzione di effettuare al suo interno e che riguarda in particolare la divisione dedicata alle console.

I tagli dovrebbero dunque colpire le sezioni non mobile e non relative ai giochi live service, andando dunque a ridurre l'organico della divisione più legata allo sviluppo di giochi tradizionali per PC e console.

L'azienda cita la necessità di ottimizzare la propria forza lavoro e di orientarsi verso una maggiore flessibilità come base di questa ristrutturazione, per cui starebbe proponendo questo programma di dimissioni volontarie, in cambio delle quali ovviamente dovrebbe essere previsto un qualche supporto economico.

Marvelous inizierà a raccogliere le candidature e coloro che sceglieranno di accettare l'offerta lasceranno l'azienda alla fine dell'anno fiscale, nel marzo 2027. In base a quanto riferito, questi dipendenti riceveranno un bonus come parte della loro indennità di fine rapporto, oltre all'assistenza nella ricerca di un nuovo impiego altrove, qualora lo desiderino.