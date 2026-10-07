Pixel Buds Pro, Pro 2 e 2a ricevono un grosso aggiornamento: ecco le novità

Google ha annunciato un nuovo e corposo aggiornamento del firmware per gli auricolari Pixel Buds Pro, Pro 2 e 2a, con alcune funzionalità presentate lo scorso agosto. Dalla cancellazione attiva del rumore alla traduzione in tempo reale migliorata, fino ai nuovi gesti e ai comandi vocali di Gemini, vediamo di seguito le principali novità.
Nuove funzionalità
L'aggiornamento introduce cinque nuove funzionalità ed è identificato dalla versione 6.144 del firmware. Partiamo dalla funzione disponibile in esclusiva sui modelli Buds Pro, ovvero la cancellazione attiva dinamica del rumore. Con questa novità, gli auricolari sono in grado di regolare automaticamente l'audio in base all'aderenza degli auricolari all'orecchio, compensando quindi quei piccoli spostamenti che si possono verificare durante l'utilizzo.
Tutte le altre funzionalità sono invece disponibili anche per i modelli Buds Pro 2 e 2a. Tra queste troviamo la traduzione in tempo reale migliorata: basterà lasciare il telefono in tasca e tradurre con un semplice tocco sugli auricolari. Gli auricolari funzionano perfettamente con l'app Google Traduttore, quindi tradurre sarà ancora più semplice.
Inoltre, è possibile modificare le impostazioni audio direttamente con i comandi vocali Gemini, che si tratti di attivare la cancellazione attiva del rumore o di regolare l'equalizzatore. La quarta novità riguarda la possibilità di toccare gli auricolari per disattivare o riattivare il microfono durante le chiamate (disponibile solo su telefoni Pixel, però). Infine, grazie alle funzioni di rilevamento del sonno del Pixel Watch, che rileva quando vi addormentate, anche gli auricolari possono mettersi in pausa disattivando la riproduzione audio, i gesti touch e silenziando le notifiche.
Come scaricare l’aggiornamento
Per ottenere le nuove funzioni basterà attivare gli aggiornamenti automatici andando nelle Impostazioni > Dispositivi connessi > Google Pixel Buds Pro > Altre impostazioni > Aggiornamento del firmware. Se gli aggiornamenti automatici sono disattivati, è possibile procedere tramite aggiornamento manuale. Lo smartphone vi manderà una notifica per avvisarvi di una nuova versione disponibile.