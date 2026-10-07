Pixel Buds Pro, Pro 2 e 2a ricevono un grosso aggiornamento: ecco le novità

Google ha annunciato un nuovo e corposo aggiornamento del firmware per gli auricolari Pixel Buds Pro, Pro 2 e 2a, con alcune funzionalità presentate lo scorso agosto. Dalla cancellazione attiva del rumore alla traduzione in tempo reale migliorata, fino ai nuovi gesti e ai comandi vocali di Gemini, vediamo di seguito le principali novità.