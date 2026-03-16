Segnalati nuovi licenziamenti in Warner Bros. Games Montréal, lo studio di Gotham Knights

Lo studio canadese Warner Bros. Games Montréal sarebbe stato colpito da una nuova ondata di licenziamenti, anche se il numero preciso delle persone coinvolte non è stato reso pubblico. La notizia è emersa attraverso diversi ex dipendenti che su LinkedIn hanno dichiarato di essere stati licenziati venerdì 13 marzo. I tagli avrebbero interessato vari settori, tra cui narrativa, game design e produzione.

Warner Bros. Games Montréal è noto per aver sviluppato titoli come Gotham Knights e Batman: Arkham Origins, e aveva anche collaborato allo sviluppo del gioco dedicato a Wonder Woman, poi cancellato, insieme a Monolith Productions, lo studio chiuso lo scorso anno.