L'SSD Samsung 870 EVO è in promozione: disponibili codici sconto dedicati per tutti i tagli di storage

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell'SSD Samsung 870 EVO tramite l'applicazione di una serie di coupon validi per ogni taglio di memoria. Ecco codici sconto e prezzi:

250GB: sconto di 7€ con il coupon MULTI7, prezzo finale di 53,87€

500GB: sconto di 11€ con il coupon MULTI11, prezzo finale di 91,85€

1TB: sconto di 20€ con il coupon MULTI20, prezzo finale di 153,43€

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