L'SSD Samsung 870 EVO è in promozione: disponibili codici sconto dedicati per tutti i tagli di storage

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell'SSD Samsung 870 EVO tramite l'applicazione di una serie di coupon validi per ogni taglio di memoria. Ecco codici sconto e prezzi:
- 250GB: sconto di 7€ con il coupon MULTI7, prezzo finale di 53,87€
- 500GB: sconto di 11€ con il coupon MULTI11, prezzo finale di 91,85€
- 1TB: sconto di 20€ con il coupon MULTI20, prezzo finale di 153,43€
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Ulteriori dettagli su questo SSD
Grazie alla tecnologia a stato solido, questo dispositivo consente di ridurre i tempi di caricamento del sistema operativo, delle applicazioni e dei file più pesanti, rendendo l'esperienza d'uso più fluida.
L'SSD raggiunge una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s, valori che permettono di gestire rapidamente operazioni come l'avvio del sistema, il trasferimento di file e il caricamento di programmi complessi.
Tra le funzionalità integrate troviamo la tecnologia Intelligent Turbo Write, che ottimizza la velocità di scrittura, e il software Samsung Magician, utile per monitorare lo stato dell'unità, aggiornare il firmware e gestire facilmente le prestazioni del dispositivo.