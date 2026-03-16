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L'SSD Samsung 870 EVO è in promozione: disponibili codici sconto dedicati per tutti i tagli di storage

Su AliExpress, oggi, è disponibile una promo che fa calare il prezzo dell'SSD Samsung 870 EVO in ogni taglio di storage. Scopriamo insieme i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/03/2026
SSD Samsung

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo dell'SSD Samsung 870 EVO tramite l'applicazione di una serie di coupon validi per ogni taglio di memoria. Ecco codici sconto e prezzi:

  • 250GB: sconto di 7€ con il coupon MULTI7, prezzo finale di 53,87€
  • 500GB: sconto di 11€ con il coupon MULTI11, prezzo finale di 91,85€
  • 1TB: sconto di 20€ con il coupon MULTI20, prezzo finale di 153,43€

Accedi alla pagina dedicata tramite questo link per procedere all'acquisto di una delle versioni di questo SSD.

Ulteriori dettagli su questo SSD

Grazie alla tecnologia a stato solido, questo dispositivo consente di ridurre i tempi di caricamento del sistema operativo, delle applicazioni e dei file più pesanti, rendendo l'esperienza d'uso più fluida.

61H5E 3Iqul Ac Sl1200

L'SSD raggiunge una velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/s, valori che permettono di gestire rapidamente operazioni come l'avvio del sistema, il trasferimento di file e il caricamento di programmi complessi.

Tra le funzionalità integrate troviamo la tecnologia Intelligent Turbo Write, che ottimizza la velocità di scrittura, e il software Samsung Magician, utile per monitorare lo stato dell'unità, aggiornare il firmware e gestire facilmente le prestazioni del dispositivo.

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