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Lo smartphone Nothing Phone (3) da 256 GB costa 350 € in meno: è al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo lo smartphone Nothing Phone (3) da 12+256 GB al prezzo minimo storico, con uno sconto del 41%, display AMOLED, processore Snapdragon e nuova interfaccia Glyph.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/11/2026
Nothing Phone (3)

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone Nothing Phone (3) da 12+256 GB a 499 € rispetto al prezzo consigliato di 849 €, permettendoti di risparmiare fino al 41%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un dispositivo originale

Questo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 8s Gen 4 per offrire buone prestazioni. Il display AMOLED da 6,67" offre una luminosità di 4500 nit e 1000 Hz di frequenza di campionamento del tocco, oltre alla certificazione HDR10+. Tra i principali punti chiave di questo prodotto troviamo la nuova interfaccia Glyph Matrix, che consente di visualizzare notifiche, avvisi su funzioni e giochi e molte opzioni di personalizzazione.

Nothing Phone (3), la recensione dello smartphone Android che vuole essere un flagship Nothing Phone (3), la recensione dello smartphone Android che vuole essere un flagship

Il comparto fotografico si basa su una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera con periscopio da 50 MP e un'ultra-grandangolare sempre da 50 MP. Si tratta quindi di un prodotto originale e unico nel suo genere. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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