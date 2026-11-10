Lo smartphone Nothing Phone (3) da 256 GB costa 350 € in meno: è al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile lo smartphone Nothing Phone (3) da 12+256 GB a 499 € rispetto al prezzo consigliato di 849 €, permettendoti di risparmiare fino al 41%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un dispositivo originale
Questo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 8s Gen 4 per offrire buone prestazioni. Il display AMOLED da 6,67" offre una luminosità di 4500 nit e 1000 Hz di frequenza di campionamento del tocco, oltre alla certificazione HDR10+. Tra i principali punti chiave di questo prodotto troviamo la nuova interfaccia Glyph Matrix, che consente di visualizzare notifiche, avvisi su funzioni e giochi e molte opzioni di personalizzazione.
Il comparto fotografico si basa su una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera con periscopio da 50 MP e un'ultra-grandangolare sempre da 50 MP. Si tratta quindi di un prodotto originale e unico nel suo genere. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.