Cartografia e mostri nei dungeon: Etrian Odyssey HD per PC Steam crolla del 95% su Instant Gaming

Se amate i giochi di ruolo giapponesi vecchia scuola e la sfida dei dungeon a griglia, su Instant Gaming è disponibile Etrian Odyssey HD per PC (Steam) a un costo ridotto ai minimi termini . Il prezzo di listino ufficiale è fissato a 40 euro, ma il negozio espone un taglio a catalogo del 96%, proponendo la chiave a una base netta di 1,79 euro. Calcolando l'IVA al 22%, l'importo richiesto per l'acquisto sale a 2,18 euro, cifra che corrisponde a uno sconto effettivo del 95% e vi garantisce un risparmio reale di 37,82 euro rispetto alla tariffa standard. Per riscattare il codice e inserirlo nella vostra libreria, potete fare riferimento al box dedicato o al link all'offerta presente qui .

Disegnare mappe ed esplorare l'Albero di Yggdrasil: il restauro del classico Atlus su Steam

La vicenda è ambientata nei pressi della cittadina rurale di Etria, divenuta improvvisamente meta di avventurieri da tutto il continente per via di un'enorme fenditura comparsa ai piedi dell'Albero di Yggdrasil. La voragine nasconde un labirinto sotterraneo stratificato e fitto di pericoli, dove si intrecciano foreste rigogliose, cripte oscure e antiche testimonianze perdute. Nei panni del capo di una gilda di esploratori creata da zero, il vostro compito è formare un gruppo affiatato, accettare gli incarichi del duca locale e spingervi sempre più in profondità per scoprire i segreti custoditi nel cuore dell'abisso.

La struttura di gioco poggia sulle regole classiche dei dungeon crawler in prima persona a turni, dove ogni passo lungo la griglia dei labirinti richiede attenzione costante alle risorse del gruppo. Si parte dalla creazione dei personaggi scegliendo tra nove classi distinte, dai solidi difensori ai maghi elementali, ciascuna provvista di alberi delle abilità ramificati da sviluppare salendo di livello. Il combattimento tattico costringe a gestire buff, debuff e alterazioni di stato, prestando continuo occhio ai F.O.E., mostri d'élite visibili sulla mappa che si muovono a ogni vostra azione e richiedono spesso di essere evitati anziché affrontati a viso aperto. L'elemento distintivo della serie rimane la cartografia: nata sullo schermo tattile del Nintendo DS, l'interfaccia su PC permette di tracciare muri, colorare pavimenti e piazzare icone personalizzate per segnare scorciatoie, trappole e punti di raccolta risorse usando direttamente il puntatore del mouse o i tasti rapidi del controller.

Questa versione rimasterizzata in alta definizione include diverse migliorie alla qualità della vita, tra cui tre livelli di difficoltà scalabili per adattare l'esperienza alle proprie esigenze, illustrazioni dei personaggi aggiornate e la possibilità di alternare le tracce audio originali a quelle riarrangiate. La chiave digitale in promozione sblocca il gioco completo per giocatore singolo su piattaforma Steam. L'attivazione garantisce la piena compatibilità con i sistemi operativi Windows, con supporto per i salvataggi su cloud, il tracciamento degli achievement e un'integrazione fluida per configurazioni sia con mouse e tastiera sia con gamepad.