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Un classico RPG a prezzo regalo: Etrian Odyssey II HD per PC in forte sconto su Instant Gaming

Scalate l'albero di Yggdrasil con Etrian Odyssey II HD per PC: il dungeon crawler classico di Atlus è in forte offerta su Instant Gaming.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   23/10/2026
Etrian Odyssey II HD
Etrian Odyssey Origins Collection
Etrian Odyssey Origins Collection
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Se volete cimentarvi in una sfida di ruolo classica e profonda senza spendere cifre importanti, Etrian Odyssey II HD per PC si trova a un prezzo irrisorio su Instant Gaming. Il negozio di key espone un taglio a schermo del 97% rispetto ai consueti 40 euro di listino, proponendo un costo netto di appena 1,21 euro. Trattandosi dell'acquisto di una chiave digitale per l'Italia, occorre sommare l'IVA al 22%: la spesa al momento del saldo equivale quindi a 1,48 euro. Il calcolo rispetto al valore iniziale evidenzia un ribasso reale di oltre il 96%, traducendosi in un risparmio effettivo di 38,52 euro. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave.

Classi inedite, cartografia manuale e miglioramenti tecnici di Etrian Odyssey II HD

In questo secondo capitolo della storica saga dungeon crawler di Atlus vi dirigerete verso il granducato di High Lagaard, con l'obiettivo di scalare l'imponente albero di Yggdrasil per raggiungere il leggendario castello fluttuante tra le nuvole. Il gameplay riprende la collaudata formula a scacchiera in prima persona, affidando al giocatore il compito fondamentale della mappatura manuale. Esplorando i piani del labirinto traccerete pareti, passaggi segreti, punti di raccolta risorse e trappole direttamente su schermo con mouse o controller, prestando attenzione alle ronde dei letali FOE, mostri visibili sulla griglia capaci di annientare la squadra con pochi colpi.

La composizione della gilda si espande introducendo dodici classi selezionabili, tra cui spiccano aggiunte come il Gunner, il War Magus e il Beast, ciascuna dotata di un albero delle abilità specifico da sviluppare per superare i complessi scontri a turni. L'edizione rimasterizzata in alta definizione arricchisce l'esperienza originale con texture ripulite, una colonna sonora riarrangiata e impostazioni dedicate alla comodità del giocatore, come la selezione della difficoltà e slot di salvataggio aggiuntivi.

Nel labirinto di Yggdrasil a prezzo stracciato: Etrian Odyssey HD per PC in forte sconto su Instant Gaming Nel labirinto di Yggdrasil a prezzo stracciato: Etrian Odyssey HD per PC in forte sconto su Instant Gaming

La chiave digitale acquistata sblocca il gioco completo direttamente all'interno della libreria Steam per PC Windows.

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