Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven è il primo SaGa a superare il milione di copie dal 1997

Square Enix ha annunciato che Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven ha superato il milione di unità tra copie distribuite e vendite digitali a livello mondiale . Si tratta di un risultato significativo per la serie di giochi di ruolo SaGa, considerando che nessun altro titolo del franchise aveva raggiunto questa soglia dal 1997. L'ultimo precedente risale infatti a SaGa Frontier , uscito originariamente nello stesso anno.

Un grande traguardo

Per celebrare il traguardo, la compagnia ha condiviso una nuova illustrazione realizzata da Yoshiro Ambe. L'opera accompagna l'annuncio e rende omaggio al risultato commerciale ottenuto dal gioco, che ha contribuito a riportare l'attenzione su una delle serie di giochi di ruolo più longeve di Square Enix.

La nuova illustrazione di Yoshiro Ambe

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven è un remake di Romancing SaGa 2 e propone una nuova versione dell'episodio originale. Il gioco ha debuttato il 24 ottobre 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Successivamente, il titolo è arrivato anche su Nintendo Switch 2, il 31 luglio 2025, e su Xbox Series X e S, il 25 settembre dello stesso anno.

La disponibilità su più piattaforme ha esteso nel tempo il pubblico potenziale del remake, che ha così raggiunto anche gli utenti delle console Microsoft e della nuova piattaforma Nintendo. L'annuncio di Square Enix, tuttavia, non specifica come il milione di unità sia distribuito tra le diverse versioni, né indica quale mercato abbia contribuito maggiormente al risultato. La cifra comprende inoltre sia le copie distribuite sia le vendite digitali, senza fornire una suddivisione tra le due categorie.

Il traguardo arriva mentre Square Enix continua a lavorare sul recupero dei capitoli storici della serie. Il prossimo progetto già annunciato è Romancing SaGa 3: Destinies United, remake di Romancing SaGa 3, che sarà disponibile dal 16 febbraio 2027. Il gioco è previsto su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC, attraverso Steam e Microsoft Store.