Marathon è talmente in crisi che è già finito in un Humble Bundle

Attualmente il gioco oscilla tra picchi di circa 1.000 e 4.000 giocatori contemporanei su Steam . Chissà se la presenza in questo bundle gli farà bene, da questo punto di vista.

Fa una certa impressione vedere che tra i giochi inclusi nello Sci-Fi Exposure Bundle di Humble Bundle figuri anche Marathon . L'ultima fatica di Bungie è stata pubblicata il 5 marzo 2026, quindi non ha ancora spento la prima candelina. Questa inclusione rende bene le dimensioni della crisi che sta attraversando , ormai non negata nemmeno dallo sviluppatore stesso.

Il bundle

Va detto che Marathon è inserito nella fascia più costosa del bundle, quella da 27,09 euro. Detto questo, è comunque venduto insieme ad altri 7 titoli di altissimo livello, tra i quali i Crysis e Robocop: Rogue City.

Ma bando alle ciance e vediamo tutti i titoli inclusi nello Sci-Fi Exposure Bundle:

Marathon - 83% di recensioni positive su Steam

- 83% di recensioni positive su Steam Xenonauts 2 - 82% di recensioni positive su Steam; compatibile con Steam Deck. Mai incluso prima in un bundle.

- 82% di recensioni positive su Steam; compatibile con Steam Deck. Mai incluso prima in un bundle. Crysis 3 Remastered - 88% di recensioni positive su Steam; verificato per Steam Deck

- 88% di recensioni positive su Steam; verificato per Steam Deck Crysis 2 Remastered - 89% di recensioni positive su Steam; verificato per Steam Deck

- 89% di recensioni positive su Steam; verificato per Steam Deck Crysis Remastered - 75% di recensioni positive su Steam; compatibile con Steam Deck

- 75% di recensioni positive su Steam; compatibile con Steam Deck RoboCop: Rogue City - Collection - 86% di recensioni positive su Steam. Include RoboCop: Rogue City, RoboCop: Rogue City - Unfinished Business e 4 DLC. Compatibile con Steam Deck.

- 86% di recensioni positive su Steam. Include RoboCop: Rogue City, RoboCop: Rogue City - Unfinished Business e 4 DLC. Compatibile con Steam Deck. Ghostrunner 2 - 79% di recensioni positive su Steam; verificato per Steam Deck

- 79% di recensioni positive su Steam; verificato per Steam Deck Ghostrunner - 91% di recensioni positive su Steam; compatibile con Steam Deck

Acquistando il bundle dalla pagina ufficiale, riceverete le chiavi per riscattare i giochi su Steam.

Come sempre, parte dei proventi andrà in beneficenza. Nel caso a charity: water, un'organizzazione senza scopo di lucro che porta acqua potabile pulita e sicura alle persone che vivono nei Paesi in via di sviluppo e che dichiara di utilizzare il 100% delle donazioni pubbliche per finanziare direttamente soluzioni idriche sostenibili nelle aree che ne hanno maggiormente bisogno.