Marathon è talmente in crisi che è già finito in un Humble Bundle

Fa una certa impressione vedere che tra i giochi inclusi nello Sci-Fi Exposure Bundle di Humble Bundle figuri anche Marathon. L'ultima fatica di Bungie è stata pubblicata il 5 marzo 2026, quindi non ha ancora spento la prima candelina. Questa inclusione rende bene le dimensioni della crisi che sta attraversando, ormai non negata nemmeno dallo sviluppatore stesso.
Attualmente il gioco oscilla tra picchi di circa 1.000 e 4.000 giocatori contemporanei su Steam. Chissà se la presenza in questo bundle gli farà bene, da questo punto di vista.
Il bundle
Va detto che Marathon è inserito nella fascia più costosa del bundle, quella da 27,09 euro. Detto questo, è comunque venduto insieme ad altri 7 titoli di altissimo livello, tra i quali i Crysis e Robocop: Rogue City.
Ma bando alle ciance e vediamo tutti i titoli inclusi nello Sci-Fi Exposure Bundle:
- Marathon - 83% di recensioni positive su Steam
- Xenonauts 2 - 82% di recensioni positive su Steam; compatibile con Steam Deck. Mai incluso prima in un bundle.
- Crysis 3 Remastered - 88% di recensioni positive su Steam; verificato per Steam Deck
- Crysis 2 Remastered - 89% di recensioni positive su Steam; verificato per Steam Deck
- Crysis Remastered - 75% di recensioni positive su Steam; compatibile con Steam Deck
- RoboCop: Rogue City - Collection - 86% di recensioni positive su Steam. Include RoboCop: Rogue City, RoboCop: Rogue City - Unfinished Business e 4 DLC. Compatibile con Steam Deck.
- Ghostrunner 2 - 79% di recensioni positive su Steam; verificato per Steam Deck
- Ghostrunner - 91% di recensioni positive su Steam; compatibile con Steam Deck
Acquistando il bundle dalla pagina ufficiale, riceverete le chiavi per riscattare i giochi su Steam.
Come sempre, parte dei proventi andrà in beneficenza. Nel caso a charity: water, un'organizzazione senza scopo di lucro che porta acqua potabile pulita e sicura alle persone che vivono nei Paesi in via di sviluppo e che dichiara di utilizzare il 100% delle donazioni pubbliche per finanziare direttamente soluzioni idriche sostenibili nelle aree che ne hanno maggiormente bisogno.