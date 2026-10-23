Apple starebbe pensando già ad iPhone Duo 2, con un display più grande e Face ID sotto lo schermo

Sono già emerse le prime indiscrezioni sul prossimo iPhone Duo: Apple potrebbe introdurre novità interessanti sul fronte del display e del riconoscimento facciale.

Il primo pieghevole iPhone Duo è stato annunciato da poco, ma si parla già del modello successivo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il prossimo dispositivo potrebbe introdurre qualche novità in più rispetto alla versione attuale. Chiaramente, si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, considerando che è ancora troppo presto per parlarne e che le cose potrebbero cambiare nel corso del tempo. Inoltre, resta da capire quale sarà il feedback effettivo dell'attuale modello, che ha debuttato proprio questo mese. Riuscire ad accaparrarsi il dispositivo, infatti, si sta rivelando più difficile del previsto, a causa delle difficoltà di approvvigionamento di Apple.

Le possibili novità Le informazioni sono state riportate da Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui l'iPhone Duo di seconda generazione potrebbe essere dotato di Face ID, con prototipi che già incorporano la tecnologia sotto il display esterno. A quanto pare, l'azienda starebbe già testando l'hardware di un modello successivo, che potrebbe essere annunciato nell'autunno del 2027. Ovviamente, si tratta di dettagli ancora troppo acerbi per essere considerati attendibili e non sono escluse possibili variazioni. iPhone Duo Attualmente, il pieghevole utilizza un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante laterale, in modo simile a quanto avviene su iPad, a causa del design sottile, che non consente di integrare il Face ID. Le cose potrebbero comunque cambiare nel corso del tempo. Inoltre, Gurman ha riferito di aver "sentito dire" che Apple starebbe valutando la possibilità di introdurre un display interno più grande di circa 1,27 cm. Attualmente, il pieghevole è dotato di un display interno da 7,6 pollici e di uno schermo esterno da 5,4 pollici, mentre il modello futuro potrebbe raggiungere una diagonale compresa tra 7,9 e 8,1 pollici per il display interno. Apple ha presentato iPhone Duo, il suo primo smartphone pieghevole