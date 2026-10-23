Caccia al tesoro a prezzo stracciato: Monkey Island 2 Special Edition per PC a 2 euro su Instant Gaming

Se volete riscoprire una delle pietre miliari assolute della storia dei videogiochi, Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge per PC è disponibile a prezzo irrisorio su Instant Gaming. Il catalogo dello store propone il capolavoro punta e clicca con un taglio a schermo dell'82% rispetto ai canonici 10 euro di listino, esponendo un costo netto di 1,79 euro. Trattandosi dell'acquisto di una chiave digitale, per noi in Italia va calcolata l'IVA al 22%: il prezzo al momento del saldo equivale quindi a 2,18 euro. Il confronto con la cifra di listino evidenzia un ribasso reale di oltre il 78%, garantendo un risparmio effettivo di 7,82 euro. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave.
Enigmi, grafica ridisegnata e commento degli autori in Monkey Island 2 Special Edition
In questo celebre seguito ritroverete Guybrush Threepwood ormai ricco di fama e bottino, deciso a mettersi sulle tracce del leggendario tesoro di Big Whoop. La spedizione tra le isole di Scabb, Phatt e Booty viene presto sconvolta dalla resurrezione del temibile pirata LeChuck sotto forma di zombie vendicativo. La progressione ripropone l'umorismo dissacrante e la complessità di enigmi memorabili, dalle gare di sputo alla creazione di bambole voodoo personalizzate.
La Special Edition modernizza l'esperienza originale introducendo fondali e modelli interamente ridisegnati a mano in alta definizione, una colonna sonora orchestrata e il doppiaggio integrale in inglese con il cast storico. Con la pressione di un singolo tasto potrete passare in tempo reale dalla veste moderna alla visuale classica in pixel art con interfaccia SCUMM. Il pacchetto include inoltre un sistema di indizi progressivi, il controllo diretto del protagonista via controller o mouse e il commento audio registrato da Ron Gilbert, Tim Schafer e Dave Grossman. La chiave digitale acquistata sblocca il gioco completo direttamente all'interno della libreria Steam per PC Windows, con testi tradotti in lingua italiana.