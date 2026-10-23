Caccia al tesoro a prezzo stracciato: Monkey Island 2 Special Edition per PC a 2 euro su Instant Gaming

Se volete riscoprire una delle pietre miliari assolute della storia dei videogiochi, Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge per PC è disponibile a prezzo irrisorio su Instant Gaming. Il catalogo dello store propone il capolavoro punta e clicca con un taglio a schermo dell'82% rispetto ai canonici 10 euro di listino, esponendo un costo netto di 1,79 euro. Trattandosi dell'acquisto di una chiave digitale, per noi in Italia va calcolata l'IVA al 22%: il prezzo al momento del saldo equivale quindi a 2,18 euro. Il confronto con la cifra di listino evidenzia un ribasso reale di oltre il 78%, garantendo un risparmio effettivo di 7,82 euro. Potete fare riferimento al box o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave.