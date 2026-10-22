Quanto resiste la cerniera di iPhone Duo? Ecco i risultati del test dopo 32.000 aperture e chiusure

I dispositivi pieghevoli sono noti per essere soggetti a usura nel tempo, soprattutto a causa delle continue aperture e chiusure. Per ora, Apple non ha rivelato dettagli sui test effettuati sulle cerniere del suo iPhone Duo, né ha mai indicato un numero di piegature garantito. Tuttavia, qualcuno ha deciso di mettere alla prova la resistenza della cerniera utilizzando un dispositivo personalizzato, sottoponendolo a un totale di 32.000 aperture e chiusure nell'arco di quattro notti.

Prove di resistenza La giornalista Joanna Stern ha sottoposto un modello personalizzato a oltre 32.000 aperture e chiusure nell'arco di quattro notti, ottenendo risultati piuttosto positivi. Stern ha dichiarato di non aver notato differenze nell'uso quotidiano, sebbene uno strumento di misurazione abbia rilevato una maggiore rigidità della cerniera. In generale, tuttavia, questa differenza sembra essere impercettibile e non influire sull'esperienza complessiva. Di seguito vi lasciamo il video completo: "Nell'uso quotidiano, non ho davvero notato alcuna differenza. Dopo 32.000 pieghe, sembrava praticamente uguale al primo giorno, il che è davvero impressionante", ha detto. La cerniera sembra quindi aver mantenuto una buona resistenza, ma resta da capire se, con il passare del tempo, la piega sul display diventerà più evidente, un aspetto che spesso preoccupa gli utenti. Va precisato, inoltre, che il test è stato effettuato con la custodia montata e che il dispositivo non veniva chiuso completamente a ogni ciclo.