Quanto resiste la cerniera di iPhone Duo? Ecco i risultati del test dopo 32.000 aperture e chiusure

I dispositivi pieghevoli sono noti per essere soggetti a usura nel tempo, soprattutto a causa delle continue aperture e chiusure. Per ora, Apple non ha rivelato dettagli sui test effettuati sulle cerniere del suo iPhone Duo, né ha mai indicato un numero di piegature garantito. Tuttavia, qualcuno ha deciso di mettere alla prova la resistenza della cerniera utilizzando un dispositivo personalizzato, sottoponendolo a un totale di 32.000 aperture e chiusure nell'arco di quattro notti.
Prove di resistenza
La giornalista Joanna Stern ha sottoposto un modello personalizzato a oltre 32.000 aperture e chiusure nell'arco di quattro notti, ottenendo risultati piuttosto positivi. Stern ha dichiarato di non aver notato differenze nell'uso quotidiano, sebbene uno strumento di misurazione abbia rilevato una maggiore rigidità della cerniera. In generale, tuttavia, questa differenza sembra essere impercettibile e non influire sull'esperienza complessiva. Di seguito vi lasciamo il video completo:
"Nell'uso quotidiano, non ho davvero notato alcuna differenza. Dopo 32.000 pieghe, sembrava praticamente uguale al primo giorno, il che è davvero impressionante", ha detto. La cerniera sembra quindi aver mantenuto una buona resistenza, ma resta da capire se, con il passare del tempo, la piega sul display diventerà più evidente, un aspetto che spesso preoccupa gli utenti. Va precisato, inoltre, che il test è stato effettuato con la custodia montata e che il dispositivo non veniva chiuso completamente a ogni ciclo.
In attesa dei dati ufficiali
Come anticipato, Apple non ha ancora rivelato dettagli sui test ufficiali del dispositivo. Samsung, invece, aveva annunciato il 22 luglio 2025 i risultati di un test di resistenza sul pannello OLED pieghevole del Galaxy Z Fold7, che ha superato 500.000 cicli di piegatura. Secondo l'azienda, questo risultato equivale a oltre 10 anni di utilizzo per chi apre e chiude il dispositivo circa 100 volte al giorno.
Resta quindi da capire se anche Apple condividerà ulteriori dettagli sui test di resistenza del suo pieghevole. Nel frattempo, alcuni utenti hanno notato una zona della piega insolitamente morbida al tatto.