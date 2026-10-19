iPhone Duo e i problemi con i preordini: anche acquistarlo negli store potrebbe essere difficile

Stando alle recenti indiscrezioni, infatti, l'azienda avrebbe aumentato del 30% gli ordini previsti per gli ultimi mesi del 2026, nel tentativo di far fronte alla domanda attesa. Proprio per questo motivo, avrebbe potuto aspettare di avere maggiori certezze sulle scorte prima di aprire i preordini.

Acquistare il nuovo iPhone Duo di Apple sarà più problematico del previsto. Non è una vera novità, considerando che le scorte sarebbero state limitate fin dall'inizio . Tuttavia, nonostante i problemi di approvvigionamento legati alle difficoltà produttive, secondo Mark Gurman di Bloomberg Apple avrebbe commesso un errore avviando i preordini lo scorso venerdì, anziché attendere di avere maggiori scorte disponibili.

Ricordiamo, inoltre, che la strategia iniziale prevedeva il debutto del dispositivo esclusivamente negli Stati Uniti e in Cina , con un'estensione della distribuzione agli altri Paesi in un secondo momento. Il piano, tuttavia, è cambiato e le conseguenze non hanno tardato a farsi sentire. Già a pochi istanti dall'apertura dei preordini, infatti, i tempi di spedizione del pieghevole sono slittati al 25 gennaio .

"Vado dritto al punto: Apple ha commesso un grave errore", ha detto. "L'azienda sapeva che ci sarebbero state gravi difficoltà di approvvigionamento , ma ha comunque proceduto con il lancio, dando apparentemente la priorità al desiderio di immettere il dispositivo sul mercato all'inizio del primo trimestre fiscale piuttosto che soddisfare la domanda. Questo deluderà molti dei primi acquirenti più desiderosi di acquistarlo".

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella consueta newsletter Power On, Apple avrebbe commesso un "grave errore" nell'avviare comunque i preordini, nonostante le difficoltà produttive e i problemi di approvvigionamento.

Difficoltà anche per l’acquisto in store

Non è tutto, perché alcuni dipendenti dell'Apple Store hanno riferito ai colleghi di MacRumors di essere stati informati che il giorno del lancio non ci saranno scorte disponibili per gli acquisti in negozio senza prenotazione. Di conseguenza, è stato chiesto di scoraggiare i clienti senza prenotazione dall'entrare nello store, dato che non avrebbero potuto acquistare il dispositivo.

Resta da capire quali saranno le informazioni che Apple fornirà il 24 ottobre, dato che ci aggiornerà sulla disponibilità. Ricordiamo che le prime consegne relative ai preordini erano previste per il 23 ottobre: i pochi fortunati che sono riusciti a preordinare per primi potrebbero riceverlo in tempo, altrimenti sarà necessario attendere fino a tre mesi.