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Volete provare il fenomeno PEAK per PC? Lo trovate a metà prezzo su Instant Gaming

Scalate una montagna insidiosa con PEAK per PC: il virale gioco di arrampicata cooperativa è in forte sconto su Instant Gaming.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   19/10/2026
Peak
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Volete mettere alla prova la coordinazione con i vostri compagni in una scalata ad alta quota? PEAK per PC si trova in promozione su Instant Gaming. Lo store applica un ribasso a schermo del 53% rispetto ai consueti 7 euro di listino, indicando una cifra netta di 3,49 euro. Aggiungendo l'IVA al 22% prevista in Italia per l'acquisto di chiavi digitali, la spesa finale equivale a 4,26 euro. Il confronto con il prezzo originario conferma uno sconto reale di circa il 39%, traducendosi in un risparmio effettivo di 2,74 euro. Potete fare riferimento al box in alto o al link qui per accedere subito all'offerta e riscattare la chiave.

Scalate estreme, cooperazione e fisica

In PEAK vestirete i panni di scout dispersi su un'isola misteriosa, la cui unica via di fuga consiste nel raggiungere la cima della colossale montagna situata al centro della mappa. L'esperienza ruota attorno a meccaniche di scalata in prima persona regolate dalla fisica: ogni presa sulla roccia, la gestione della resistenza e il posizionamento delle corde richiedono calcolo e attenzione, poiché un singolo scivolone può far precipitare l'intera cordata verso il fondo.

La coordinazione tra i partecipanti è il vero cardine della sopravvivenza. Il titolo supporta sessioni fino a quattro giocatori in cooperativa online e integra la chat vocale di prossimità, utile per chiamare aiuto, pianificare i percorsi e passarsi l'attrezzatura lungo i passaggi più scoscesi. Le conformazioni mutevoli della parete rocciosa e i pericoli ambientali rinnovano la sfida a ogni tentativo. Il codice acquistato sblocca il gioco completo direttamente all'interno della libreria Steam per PC Windows.

#Sconti
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