Volete provare il fenomeno PEAK per PC? Lo trovate a metà prezzo su Instant Gaming

Scalate estreme, cooperazione e fisica

In PEAK vestirete i panni di scout dispersi su un'isola misteriosa, la cui unica via di fuga consiste nel raggiungere la cima della colossale montagna situata al centro della mappa. L'esperienza ruota attorno a meccaniche di scalata in prima persona regolate dalla fisica: ogni presa sulla roccia, la gestione della resistenza e il posizionamento delle corde richiedono calcolo e attenzione, poiché un singolo scivolone può far precipitare l'intera cordata verso il fondo.

La coordinazione tra i partecipanti è il vero cardine della sopravvivenza. Il titolo supporta sessioni fino a quattro giocatori in cooperativa online e integra la chat vocale di prossimità, utile per chiamare aiuto, pianificare i percorsi e passarsi l'attrezzatura lungo i passaggi più scoscesi. Le conformazioni mutevoli della parete rocciosa e i pericoli ambientali rinnovano la sfida a ogni tentativo. Il codice acquistato sblocca il gioco completo direttamente all'interno della libreria Steam per PC Windows.